Назван самый богатый в мире человек. И это уже не Илон Маск

Состояние Бернара Арно оценивают в $205,8 млрд — оно выросло на $21,6 млрд. Компания француза LVMH — результат слияния Louis Vuitton и Moët Hennessy. Обе славятся дорогими брендами. Среди них, например, Christian Dior, Louis Vuitton, Tiffany & Co, Givenchy и Hennessy.

Совокупный капитал двух компаний Илона Маска — производителя электромобилей Tesla и космической техники SpaceX — составил $204,2 млрд.

На третьей строчке самых богатых людей мира расположился основатель американской корпорации Amazon 60-летний Джефф Безос. Его состояние составило $179,9 млрд.

Подробнее о самом богатом человеке можно прочитать в этом материале.