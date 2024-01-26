Опубликовано 26 января 2024, 20:40
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Назван самый богатый в мире человек. И это уже не Илон Маск
Экономический журнал Forbes опубликовал новый список богатейших людей мира. В этот раз у нас новый лидер — 74-летний французский бизнесмен Бернар Арно. Он занимает кресло президента группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). До этого на вершине рейтинга был основатель SpaceX и Tesla — 52-летний американец Илон Маск. Но бизнесмен слегка обеднел.
Состояние Бернара Арно оценивают в $205,8 млрд — оно выросло на $21,6 млрд. Компания француза LVMH — результат слияния Louis Vuitton и Moët Hennessy. Обе славятся дорогими брендами. Среди них, например, Christian Dior, Louis Vuitton, Tiffany & Co, Givenchy и Hennessy.
Совокупный капитал двух компаний Илона Маска — производителя электромобилей Tesla и космической техники SpaceX — составил $204,2 млрд.
На третьей строчке самых богатых людей мира расположился основатель американской корпорации Amazon 60-летний Джефф Безос. Его состояние составило $179,9 млрд.
Подробнее о самом богатом человеке можно прочитать в этом материале.