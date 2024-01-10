Назван самый полезный способ приготовления яиц. Глазунья в пролёте
Блюда из яиц — один из самых популярных завтраков не только в России, но и в других странах. Получается вкусно и сытно, бюджетно, а самое главное — быстро. Правда, не каждое блюдо из яиц можно назвать здоровым. Всё зависит от технологии приготовления. О самых полезных вариантах рассказала диетолог телемедицинского сервиса «Доктис» Лариса Фаерман.
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По словам эксперта, яйца представляют собой один из лучших источников высококачественного белка. Блюда из них подходят для роста мышц и восстановления организма и полезны большинству людей, в том числе детям и пожилым.
Исключить яйца из рациона стоит лишь тем, у кого на них аллергия. Ограничить потребление желтков придётся и людям с высоким холестерином. При проблемах с сердцем насчёт «яичных» завтраков тоже стоит проконсультироваться с врачом.
В то же время, заметила медик, польза яиц зависит от способа их приготовления. Лучшие способы — яйца всмятку или пашот. Так в них сохраняются все питательные вещества, витамины и антиоксиданты. Полезен и омлет на пару, добавила эксперт. А вот с глазуньей стоит быть осторожнее. Яйцо в таком виде становится более калорийным, а ещё из-за жарки на масле образуются потенциально вредные соединения.
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