Жизнь
03:00, 10 января 2024
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Назван самый полезный способ приготовления яиц. Глазунья в пролёте

Блюда из яиц — один из самых популярных завтраков не только в России, но и в других странах. Получается вкусно и сытно, бюджетно, а самое главное — быстро. Правда, не каждое блюдо из яиц можно назвать здоровым. Всё зависит от технологии приготовления. О самых полезных вариантах рассказала диетолог телемедицинского сервиса «Доктис» Лариса Фаерман.

Freepik

Freepik

По словам эксперта, яйца представляют собой один из лучших источников высококачественного белка. Блюда из них подходят для роста мышц и восстановления организма и полезны большинству людей, в том числе детям и пожилым.

Исключить яйца из рациона стоит лишь тем, у кого на них аллергия. Ограничить потребление желтков придётся и людям с высоким холестерином. При проблемах с сердцем насчёт «яичных» завтраков тоже стоит проконсультироваться с врачом.

В то же время, заметила медик, польза яиц зависит от способа их приготовления. Лучшие способы — яйца всмятку или пашот. Так в них сохраняются все питательные вещества, витамины и антиоксиданты. Полезен и омлет на пару, добавила эксперт. А вот с глазуньей стоит быть осторожнее. Яйцо в таком виде становится более калорийным, а ещё из-за жарки на масле образуются потенциально вредные соединения.

О том, чем питаться зимой, рассказали в этом материале.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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