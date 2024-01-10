Назван самый полезный способ приготовления яиц. Глазунья в пролёте

По словам эксперта, яйца представляют собой один из лучших источников высококачественного белка. Блюда из них подходят для роста мышц и восстановления организма и полезны большинству людей, в том числе детям и пожилым.

Исключить яйца из рациона стоит лишь тем, у кого на них аллергия. Ограничить потребление желтков придётся и людям с высоким холестерином. При проблемах с сердцем насчёт «яичных» завтраков тоже стоит проконсультироваться с врачом.

В то же время, заметила медик, польза яиц зависит от способа их приготовления. Лучшие способы — яйца всмятку или пашот. Так в них сохраняются все питательные вещества, витамины и антиоксиданты. Полезен и омлет на пару, добавила эксперт. А вот с глазуньей стоит быть осторожнее. Яйцо в таком виде становится более калорийным, а ещё из-за жарки на масле образуются потенциально вредные соединения.

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