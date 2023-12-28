Назван способ избежать детских капризов за новогодним столом
Детский организм тяжело переносит нарушения режима сна и питания. А ведь на Новый год детям нужно будет не спать аж до полуночи. В итоге к бою курантов ребёнка начнёт клонить в сон, начнутся капризы, плач и т. п. Избежать этого очень просто — уложите ребёнка спать вечером и дайте ему хорошенько выспаться. Что ещё поможет провести новогоднее застолье с детьми без проблем — объяснила заведующая педиатрическим отделением клиники «Мой медицинский центр» Анна Александровна Никитенок.
Не готовьте на Новый год чересчур много , посоветовала врач. Некоторые хозяйки любят наделать салатиков и мясных блюд заранее на несколько дней. Лучше всего готовить столько, сколько хватит на один вечер. К тому же скоропортящиеся продукты, которые находились в тёплом помещении несколько часов, есть нельзя, тем более детям. Иначе пищевого отравления не избежать.
Не устраивайте голодовку перед новогодним застольем — ни себе, ни ребёнку. Поужинайте в привычное время. Для детей это особенно важно, потому что они тяжелее переносят нарушения режима питания. У них могут появиться боли в животе.
Не давайте детям тяжёлых сытных блюд на Новый год. Лучший выбор — лёгкие закуски и фрукты.
Оградите детей от алкоголя. На новогоднем столе обычно обязательно стоит что-нибудь спиртное. Ребёнок может из любопытства или просто подражая родителям попробовать напиток. Это плохо скажется на его здоровье, предупредила врач.
Дайте ребёнку поспать перед новогодним застольем. Если малыша будет клонить в сон перед боем курантов, он начнёт капризничать и плакать. Детей до 1 года лучше вообще уложить спать на всю ночь, а вручение подарков оставить на следующее утро.
Рано или поздно каждого ребёнка начинает интересовать, есть ли Дед Мороз на самом деле. И обращается он с этим вопросом в первую очередь к самому авторитетному для себя источнику — к родителям. Как же сказать ему, что волшебника не существует, чтобы не было сильно больно? Ответ — здесь.