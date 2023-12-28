Назван способ избежать детских капризов за новогодним столом

Не готовьте на Новый год чересчур много , посоветовала врач. Некоторые хозяйки любят наделать салатиков и мясных блюд заранее на несколько дней. Лучше всего готовить столько, сколько хватит на один вечер. К тому же скоропортящиеся продукты, которые находились в тёплом помещении несколько часов, есть нельзя, тем более детям. Иначе пищевого отравления не избежать.

Не устраивайте голодовку перед новогодним застольем — ни себе, ни ребёнку. Поужинайте в привычное время. Для детей это особенно важно, потому что они тяжелее переносят нарушения режима питания. У них могут появиться боли в животе.

Не давайте детям тяжёлых сытных блюд на Новый год. Лучший выбор — лёгкие закуски и фрукты.

Оградите детей от алкоголя. На новогоднем столе обычно обязательно стоит что-нибудь спиртное. Ребёнок может из любопытства или просто подражая родителям попробовать напиток. Это плохо скажется на его здоровье, предупредила врач.

Дайте ребёнку поспать перед новогодним застольем. Если малыша будет клонить в сон перед боем курантов, он начнёт капризничать и плакать. Детей до 1 года лучше вообще уложить спать на всю ночь, а вручение подарков оставить на следующее утро.

Рано или поздно каждого ребёнка начинает интересовать, есть ли Дед Мороз на самом деле. И обращается он с этим вопросом в первую очередь к самому авторитетному для себя источнику — к родителям. Как же сказать ему, что волшебника не существует, чтобы не было сильно больно? Ответ — здесь.