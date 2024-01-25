Назван заработок актёра Петрова за день съёмок. Больше, чем у многих за год

По сведениям издания, в 2023 году за день съёмок в сериале Петрову платили 500 000 рублей. В 2024-м гонорар может достигать и 700 000 рублей. Если сравнивать это с медианной зарплатой в России (около 40 000 рублей), то получится, что Петров за день зарабатывает больше, чем большинство россиян за весь год.

Но актёр играет ещё и в труппе театра имени Ермоловой в Москве. Сейчас он участвует в постановке под названием «Петя и волк». Зарплаты в театре, правда, скромнее.

«Актёрам платят непосредственно "за выход", и сумма может достигать максимум 100 000 рублей», — сообщили журналисты со ссылкой на источник.

При этом у Петрова есть рекламные контракты с крупными брендами, что тоже обычно приносит знаменитостям немало денег.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает на корпоративах 72-летняя певица Ирина Аллегрова. Таким суммам может позавидовать и Петров.