Жизнь
Опубликовано 25 января 2024, 15:20
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Назван заработок актёра Петрова за день съёмок. Больше, чем у многих за год

Российский актёр Александр Петров 25 января отмечает 35-летие. За свою карьеру он успел сняться более чем в 75 проектах, в среднем выходит 5–6 фильмов с ним. Он снимался и у Жоры Крыжовникова, и у Люка Бессона. Некоторые уже даже возмущаются, что Петрова «стало слишком многом». Что ж, у него отличная мотивация сниматься часто. Как выяснил портал 76.ru, за смену Петрову платят 500 000–700 000 рублей.
Назван заработок актёра Петрова за день съёмок. Больше, чем у многих за год
© кадр из видео / YouTube-канал ОК на связи!

По сведениям издания, в 2023 году за день съёмок в сериале Петрову платили 500 000 рублей. В 2024-м гонорар может достигать и 700 000 рублей. Если сравнивать это с медианной зарплатой в России (около 40 000 рублей), то получится, что Петров за день зарабатывает больше, чем большинство россиян за весь год.

Но актёр играет ещё и в труппе театра имени Ермоловой в Москве. Сейчас он участвует в постановке под названием «Петя и волк». Зарплаты в театре, правда, скромнее.

«Актёрам платят непосредственно "за выход", и сумма может достигать максимум 100 000 рублей», — сообщили журналисты со ссылкой на источник.

При этом у Петрова есть рекламные контракты с крупными брендами, что тоже обычно приносит знаменитостям немало денег.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает на корпоративах 72-летняя певица Ирина Аллегрова. Таким суммам может позавидовать и Петров.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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