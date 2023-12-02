Названа дата новой магнитной бури. Выдохнуть не дают

Магнитная буря, начавшаяся после полудня 1 декабря, сначала достигла уровня G3 «сильная» и стала четвёртой сильной в 2023 году. Интенсивность этого явления оценивают по шкале от 1 до 5: от незначительной до экстремально сильной.

К 2 декабря буря опустилась до минимального уровня.

«Прогнозы на ближайшее время обещают постепенное ослабление возмущений геомагнитного поля, а, значит, и прекращение магнитной бури во второй половине наступившей субботы», — написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

Он напомнил, что метеозависимые люди во время повышенной солнечной активности могут почувствовать недомогание, и порекомендовал избегать стрессовых ситуаций, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе, а также по возможности ограничить работу, которая требует повышенного внимания и сосредоточенности.

На фоне сильных магнитных бурь может появиться северное сияние. 1 декабря его, например, наблюдали жители Хабаровского края, Иркутской области и Бурятии.

Кроме новой магнитной бури, россиян ждут экстремальные холода. По словам синоптика Вильфанда, они затронут большую часть страны. Сильный мороз будет в том числе и в Центральном федеральном округе — до минус 16–23.