Названа дата новой магнитной бури. Выдохнуть не дают
Метеочувствительные россияне ещё не отошли от предыдущей бури, которая началась 1 декабря и отличалась интенсивностью. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, она должна закончиться уже во второй половине 2 декабря. Новые магнитные бури ожидаются с 4 по 7 декабря, но, по предварительным данным, вспышки в этот раз будут слабыми.
Магнитная буря, начавшаяся после полудня 1 декабря, сначала достигла уровня G3 «сильная» и стала четвёртой сильной в 2023 году. Интенсивность этого явления оценивают по шкале от 1 до 5: от незначительной до экстремально сильной.
К 2 декабря буря опустилась до минимального уровня.
«Прогнозы на ближайшее время обещают постепенное ослабление возмущений геомагнитного поля, а, значит, и прекращение магнитной бури во второй половине наступившей субботы», — написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале.
Он напомнил, что метеозависимые люди во время повышенной солнечной активности могут почувствовать недомогание, и порекомендовал избегать стрессовых ситуаций, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе, а также по возможности ограничить работу, которая требует повышенного внимания и сосредоточенности.
На фоне сильных магнитных бурь может появиться северное сияние. 1 декабря его, например, наблюдали жители Хабаровского края, Иркутской области и Бурятии.
Кроме новой магнитной бури, россиян ждут экстремальные холода. По словам синоптика Вильфанда, они затронут большую часть страны. Сильный мороз будет в том числе и в Центральном федеральном округе — до минус 16–23.