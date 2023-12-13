Названа главная ошибка россиян 31 декабря. По-другому не можем
Как у большинства россиян проходит канун Нового года? И речь даже не обо всех предпраздничных хлопотах, резко оказавшихся в рамках одного дня. Мы о еде. Принято только позавтракать и держать место в желудке, чтобы поздним вечером уйти в гастрономический отрыв. В итоге чаще всего это заканчивается одним — объеданием до такой степени, что можешь только лежать. Врач-диетолог Ольга Лушникова в беседе с NEWS.ru порекомендовала так не делать.
По словам специалиста, за шесть часов до того, как сесть за праздничный стол, желательно полноценно поесть. Приём пищи должен быть с белками, сложными углеводами и правильными жирами. Также можно позволить себе небольшой десерт.
За три часа до застолья нужно съесть что-то лёгкое. Так вы под бой курантов не окажетесь голодным и меньше вероятности, что в итоге переедите. Также не забывайте пить воду.
А в саму новогоднюю ночь врач порекомендовала отдать предпочтение лёгким закускам.
Если же вы не голодаете весь день до праздничной ночи, но всё равно боитесь переесть, следите за собой по шкале голода и насыщения. Она отражает, какие ощущения появляются у человека в ответ на разное количество еды.