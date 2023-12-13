Названа главная ошибка россиян 31 декабря. По-другому не можем

По словам специалиста, за шесть часов до того, как сесть за праздничный стол, желательно полноценно поесть. Приём пищи должен быть с белками, сложными углеводами и правильными жирами. Также можно позволить себе небольшой десерт.

За три часа до застолья нужно съесть что-то лёгкое. Так вы под бой курантов не окажетесь голодным и меньше вероятности, что в итоге переедите. Также не забывайте пить воду.

А в саму новогоднюю ночь врач порекомендовала отдать предпочтение лёгким закускам.

Если же вы не голодаете весь день до праздничной ночи, но всё равно боитесь переесть, следите за собой по шкале голода и насыщения. Она отражает, какие ощущения появляются у человека в ответ на разное количество еды.