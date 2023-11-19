Названа неочевидная причина рака. Она напрямую связана с наличием друзей

Как рассказала психолог Наталья Наумова, одиночество может приводить к серьёзным заболеваниям, например:

кожным заболеваниям;

эндокринным нарушениям;

ожирению;

сердечно-сосудистым болезням;

новообразованиям;

психическим заболеваниям (только если была предрасположенность или пограничные нормы поведения и раньше).

Что делать, если одиноко

Специалистка посоветовала, в случае если одолевает одиночество, обратиться к психологу. Зачастую это не реальное состояние, а восприятие человека происходящего вокруг него. Положительные эмоции и настрой помогают здоровью и стимулируют его благодаря гормонам, а отрицательные — наоборот.

Врач поможет разобраться, почему возникает чувство одиночества, как это исправить и что в этом поможет.

Как побороть одиночество

Есть несколько установок, которые могут помочь, если становится одиноко. Нужно:

находиться в обществе;

хорошо относиться к людям;

быть полезным;

стараться думать о себе и людях позитивно;

хвалить себя;

уделять себе внимание;

найти новое хобби.

Помимо одиночества есть ещё 3 эмоции, которые весьма разрушительно влияют на человека. Узнать о них можно здесь.