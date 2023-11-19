Жизнь
06:00, 19 ноября 2023
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Названа неочевидная причина рака. Она напрямую связана с наличием друзей

Как оказалось, одиночество имеет сильное влияние на человека. Казалось бы, как состояние души может физически воздействовать на организм? Но и такое бывает. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог Наталья Наумова. По её словам, одинокий человек часто фокусируется на своих обидах и несчастьях, а это в итоге и приводит к ухудшению состояния здоровья и даже к смерти.

Названа неочевидная причина рака. Она напрямую связана с наличием друзей
© János Venczák / Unsplash

Как рассказала психолог Наталья Наумова, одиночество может приводить к серьёзным заболеваниям, например:

  • кожным заболеваниям;
  • эндокринным нарушениям;
  • ожирению;
  • сердечно-сосудистым болезням;
  • новообразованиям;
  • психическим заболеваниям (только если была предрасположенность или пограничные нормы поведения и раньше).

Что делать, если одиноко

Специалистка посоветовала, в случае если одолевает одиночество, обратиться к психологу. Зачастую это не реальное состояние, а восприятие человека происходящего вокруг него. Положительные эмоции и настрой помогают здоровью и стимулируют его благодаря гормонам, а отрицательные — наоборот.

Врач поможет разобраться, почему возникает чувство одиночества, как это исправить и что в этом поможет.

Как побороть одиночество

Есть несколько установок, которые могут помочь, если становится одиноко. Нужно:

  • находиться в обществе;
  • хорошо относиться к людям;
  • быть полезным;
  • стараться думать о себе и людях позитивно;
  • хвалить себя;
  • уделять себе внимание;
  • найти новое хобби.

Помимо одиночества есть ещё 3 эмоции, которые весьма разрушительно влияют на человека. Узнать о них можно здесь.

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