Названа неочевидная причина рака. Она напрямую связана с наличием друзей
Как оказалось, одиночество имеет сильное влияние на человека. Казалось бы, как состояние души может физически воздействовать на организм? Но и такое бывает. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог Наталья Наумова. По её словам, одинокий человек часто фокусируется на своих обидах и несчастьях, а это в итоге и приводит к ухудшению состояния здоровья и даже к смерти.
Как рассказала психолог Наталья Наумова, одиночество может приводить к серьёзным заболеваниям, например:
- кожным заболеваниям;
- эндокринным нарушениям;
- ожирению;
- сердечно-сосудистым болезням;
- новообразованиям;
- психическим заболеваниям (только если была предрасположенность или пограничные нормы поведения и раньше).
Что делать, если одиноко
Специалистка посоветовала, в случае если одолевает одиночество, обратиться к психологу. Зачастую это не реальное состояние, а восприятие человека происходящего вокруг него. Положительные эмоции и настрой помогают здоровью и стимулируют его благодаря гормонам, а отрицательные — наоборот.
Врач поможет разобраться, почему возникает чувство одиночества, как это исправить и что в этом поможет.
Как побороть одиночество
Есть несколько установок, которые могут помочь, если становится одиноко. Нужно:
- находиться в обществе;
- хорошо относиться к людям;
- быть полезным;
- стараться думать о себе и людях позитивно;
- хвалить себя;
- уделять себе внимание;
- найти новое хобби.
Помимо одиночества есть ещё 3 эмоции, которые весьма разрушительно влияют на человека. Узнать о них можно здесь.