Названа незамерзайка, которая может убить. Врач объяснила её вред

Всё дело в том, что метиловый спирт (метанол) — это сильный яд. Он воздействует на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы и сетчатку глаз.

«Он может вызвать острые отравления с летальным исходом при ингаляции (вдыхании. — Прим. ред.), попадании на неповреждённую кожу, заглатывании, раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз», — объяснила врач.

При повторном длительном воздействии метанола появляются головокружение и боли в области сердца и печени. Оно приводит к неврастении, вегетососудистой дистонии (ВСД), ухудшению зрения, заболеваниям желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей и дерматитам. Тяжёлое отравление заканчивается слепотой — для этого достаточно 5–10 граммов вещества. Возможен и летальный исход — если в организме окажется 30 граммов метанола.

Врач предупредила, что бывают ситуации, когда метанол попадает в организм случайно. В любом случае нужно позвонить в скорую и вызвать рвоту, надавив на корень языка.

В общем, такую незамерзайку покупать — со здоровьем и жизнью играть. О том, как выбрать качественный вариант, недавно рассказали в Роспотребнадзоре.