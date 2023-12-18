Названа новогодняя одежда, из-за которой могут обостриться кожные болезни

Специалист порекомендовала людям с аллергией и другими проблемами кожи выбирать новогодние наряды с осторожностью, в том числе праздничные свитеры и платья. Кроме синтетики и шерсти, им не подходит грубый лён и другие жёсткие ткани, который могут вызвать зуд. Причём не стоит даже крепко обниматься с теми, кто ходит в такой одежде.

Отдельно Сайед упомянула детей до 12 лет и пожилых — их кожные заболевания могут усилиться зимой.

Интересуйтесь составом ткани и выбирайте одежду из хлопка или флиса, а под свитер можно надеть лёгкую рубашку из хлопка или футболку с длинным рукавом.

До этого стилист Лена Червова рассказала, какие вещи в гардеробе дешевят образ. Например, всё, что не по размеру, устаревшее и повидавшее жизнь.