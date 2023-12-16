Жизнь
12:00, 16 декабря 2023
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Названа причина смерти звезды сериала «Друзья». Что нашли в крови Мэтью Перри?

Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес установило, что Чендлер из сериала «Друзья», актёр Мэттью Перри умер из-за острого воздействия кетамина. Этим препаратом он лечился от депрессии. Правда, последнюю официальную дозу лекарства он принял за полторы недели до трагической кончины. Знаменитости не стало 28 октября, он утонул в собственном джакузи.

Названа причина смерти звезды сериала «Друзья». Что нашли в крови Мэтью Перри?
© кадр из видео / YouTube-канал Название канала ABC News

Врачи утверждают, что кетамин испаряется из организма через 3−4 часа после приёма. То есть Перри, скорее всего, принял ещё дозу непосредственно перед смертью. Согласно назначению, незадолго до смерти актёр должен был сменить схему приёма. Вместо ежедневного приёма врач рекомендовал ему снизить дозировку.

По данным экспертизы, скорее всего, Перри из-за влияния кетамина потерял сознание — препарат вызвал ухудшение дыхания и стимуляцию сердечно-сосудистой системы, и мужчина утонул. Свою роль в его кончине сыграли ишемическая болезнь сердца и бупренорфин. Это вещество наркоманы принимают, чтобы отвыкнуть от опиодиов.

Не секрет, что у Мэттью Перри были серьёзные проблемы с наркотиками. Правда, недавно он заявил, что избавился от зависимости и всё осталось в прошлом.

После смерти звезды его книга стала бестселлером. О чём она — рассказали тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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