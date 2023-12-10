Жизнь
12:00, 10 декабря 2023
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Названа средняя цена жилья в высотных новостройках Москвы

У россиян разные предпочтения в выборе жилища: одни хотят поселиться внизу и чтобы над ними ничего не было — в частном доме, другие же предпочитаются квартиры — и чем выше, тем лучше. В Москве больше вариантов для последних, жить можно хоть на 68-м этаже. Причём за 2023 год высотных новостроек стало на 34,7% больше. «Известия» рассказали, сколько в них стоят квартиры.

Названа средняя цена жилья в высотных новостройках Москвы
© Freepik/wirestock

Квадратный метр в массовых новостройках с высотными корпусами сейчас стоит 347 100 рублей. За пять лет цена взлетела больше чем в два раза — тогда за кв. м можно было отдать 169 000 рублей.

Самый высокий комплекс из вариантов массового сегмента находится в районе Печатники. В нём несколько 68-этажных корпусов — высота зданий достигает 225 метров. Цена за кв. метр — 351 400 рублей.

А ещё в столице можно купить квартиру из числа самых маленьких — например, площадью 12 кв. м. Они недорогие, по сравнению с полноценными, можно сделать прописку, но и не без подводных камней.

Редакция
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