Названа средняя цена жилья в высотных новостройках Москвы

Квадратный метр в массовых новостройках с высотными корпусами сейчас стоит 347 100 рублей. За пять лет цена взлетела больше чем в два раза — тогда за кв. м можно было отдать 169 000 рублей.

Самый высокий комплекс из вариантов массового сегмента находится в районе Печатники. В нём несколько 68-этажных корпусов — высота зданий достигает 225 метров. Цена за кв. метр — 351 400 рублей.

А ещё в столице можно купить квартиру из числа самых маленьких — например, площадью 12 кв. м. Они недорогие, по сравнению с полноценными, можно сделать прописку, но и не без подводных камней.