Названа всего одна фраза, которая остановит пассивную агрессию

Боу советует справляться с пассивной агрессией противоположным поведением: быть спокойным, расслабленным и искренне обеспокоенным. Затем следует подойти к человеку в уединённом месте и задать вопрос: «Скажи, пожалуйста, что не так между нами, что тебя беспокоит?»

Если человек ответит, что всё в порядке, то стоит принять его слова. Если же он даст конкретный негативный ответ, стоит быть готовым к действиям. Важно сосредоточиться на том, что вы сделали неправильно, признать свою ошибку и попросить прощения.

Нельзя извиняться «насильно». Лучше поблагодарите человека за разговор и искренность и решите, насколько важны для вас хорошие отношения с ним.