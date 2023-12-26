Жизнь
08:40, 26 декабря 2023
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Названа всего одна фраза, которая остановит пассивную агрессию

Многие люди часто даже не осознают, что проявляют пассивную агрессию по отношению к другим. Они не выражают свои негативные эмоции открыто, а используют скрытые методы: сарказм, унижение, хлопанье дверьми, игнорирование, сплетни, оскорбления, высмеивания, интриги, манипуляции и саботаж. Психолог Джон Боу раскрыл, как рубить на корню подобную манипуляцию. Он назвал фразу, которая вам в этом поможет.

Названа всего одна фраза, которая остановит пассивную агрессию
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Боу советует справляться с пассивной агрессией противоположным поведением: быть спокойным, расслабленным и искренне обеспокоенным. Затем следует подойти к человеку в уединённом месте и задать вопрос: «Скажи, пожалуйста, что не так между нами, что тебя беспокоит?»

Если человек ответит, что всё в порядке, то стоит принять его слова. Если же он даст конкретный негативный ответ, стоит быть готовым к действиям. Важно сосредоточиться на том, что вы сделали неправильно, признать свою ошибку и попросить прощения.

Нельзя извиняться «насильно». Лучше поблагодарите человека за разговор и искренность и решите, насколько важны для вас хорошие отношения с ним.

Автор:Ника Белова
Редакция
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