Опубликовано 26 января 2024, 18:00
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Названы 3 главных признака вкусного арахиса
Горсть орешков всегда будет хорошим перекусом или добавкой к основному блюду. А всё потому что в них полно полезных и легкоусвояемых жиров, а также витаминов и минералов. Даже при похудении от них не советуют отказываться, несмотря на обилие калорий — просто есть их стоит в меру. О том, как выбрать хороший арахис, рассказали специалисты Роскачества.
Как выбрать арахис
- Упаковка должна быть целостной и без дырок.
- На орешках нет пятен, трещин и других повреждений.
- Очищенные орехи должны быть светло-кремового цвета, а неочищенные — ярко-коричневого. Если они серые или зеленоватые, то брать не стоит.
Как хранить арахис
- В герметичном контейнере или пакете с зип-локом.
- В сухом и прохладном месте.
- При температуре в 15−20 градусов.
- Не в холодильнике!
Зачем есть арахис
- В арахисе содержится более 50% жиров, но они мононенасыщенные и полиненасыщенные, поэтому очень полезные.
- Белки этого ореха содержат все необходимые аминокислоты и легко усваиваются.
- В них много витаминов группы В, Е и РР.
- Полно и минералов: меди, марганца, фосфора, магния, калия, кальция, цинка и железа. Есть в меньшем количестве натрий и селен.
Помимо орехов, есть ещё два калорийных продукта, которые на самом деле помогают похудеть и обладают огромной пользой. Узнать о них можно здесь.