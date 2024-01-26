Названы 3 главных признака вкусного арахиса

Горсть орешков всегда будет хорошим перекусом или добавкой к основному блюду. А всё потому что в них полно полезных и легкоусвояемых жиров, а также витаминов и минералов. Даже при похудении от них не советуют отказываться, несмотря на обилие калорий — просто есть их стоит в меру. О том, как выбрать хороший арахис, рассказали специалисты Роскачества.