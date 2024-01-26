Жизнь
Опубликовано 26 января 2024, 18:00
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Названы 3 главных признака вкусного арахиса

Горсть орешков всегда будет хорошим перекусом или добавкой к основному блюду. А всё потому что в них полно полезных и легкоусвояемых жиров, а также витаминов и минералов. Даже при похудении от них не советуют отказываться, несмотря на обилие калорий — просто есть их стоит в меру. О том, как выбрать хороший арахис, рассказали специалисты Роскачества.
Названы 3 главных признака вкусного арахиса
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Как выбрать арахис

  1. Упаковка должна быть целостной и без дырок.
  2. На орешках нет пятен, трещин и других повреждений.
  3. Очищенные орехи должны быть светло-кремового цвета, а неочищенные — ярко-коричневого. Если они серые или зеленоватые, то брать не стоит.

Как хранить арахис

  1. В герметичном контейнере или пакете с зип-локом.
  2. В сухом и прохладном месте.
  3. При температуре в 15−20 градусов.
  4. Не в холодильнике!

Зачем есть арахис

  • В арахисе содержится более 50% жиров, но они мононенасыщенные и полиненасыщенные, поэтому очень полезные.
  • Белки этого ореха содержат все необходимые аминокислоты и легко усваиваются.
  • В них много витаминов группы В, Е и РР.
  • Полно и минералов: меди, марганца, фосфора, магния, калия, кальция, цинка и железа. Есть в меньшем количестве натрий и селен.

Помимо орехов, есть ещё два калорийных продукта, которые на самом деле помогают похудеть и обладают огромной пользой. Узнать о них можно здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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