Названы 3 неожиданные привычки умных людей. Это их, конечно, не красит
Умный человек — он какой? Персона положительная. Тот, кто ругается, — плохой. Живёт в беспорядке — неряшливый и ленивый. Ложится спать посреди ночи — не бережёт здоровье. Вы не поверите, но абсолютно всё это оказалось о людях, отличающихся умом и сообразительностью. Учёные провели исследования, а мы собрали их результаты в одном месте.
Итак, вашему вниманию — плохие привычки умных людей. Их три. И ни одной хорошей.
- Оставляют после себя беспорядок. Связать неряшливость и ум смогли психологи из американского Университета Миннесоты. Согласно их исследованию, у людей с высоким IQ обычно не убрано в комнате. Сказали слово и про творческий беспорядок. По мнению учёного-психолога Кэтлин Вогс, там, где порядок, нет места новым открытиям, лишь условности и осторожности.
- Поздно ложатся и встают. Оказалось, умнее те, кто ложится и встаёт позже других. Результаты исследования опубликовали в журнале Psychology Today.
«Таким образом, гипотеза предсказывает, что более умные люди с большей вероятностью будут вести ночной образ жизни, чем менее умные люди», — сказано в нём.
Кстати, совами были великие люди: Чарльз Дарвин, Уинстон Черчилль и Элвис Пресли.
- Сквернословят. Умные больше ругаются, к тому же они ещё и честнее, так как в ругани выражают свои эмоции, отметили учёные. Плюс у них богаче словарный запас и выше риторические навыки, отметили исследователи.
Независимо от того, считаете вы себя умным или нет, при желании распрощаться с вредными привычками хорошим подспорьем будет материал «Секрета фирмы» о работе над собой. Психологи компании «ММЦ Профмедицина» рассказали, как сформировать у себя новые (конечно, полезные) привычки.