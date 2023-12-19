Названы 3 самые удачные позы для хорошего сна
Это в юности легко перекантоваться ночь на раскладушке у друга. Для людей постарше качественный сон — жизненная необходимость. Впрочем, даже если вы засыпаете в собственной постели, это ещё не гарантия того, что утром вы проснётесь бодрым и полным сил. Ведь важно не просто наличие сна, но и то, как вы спите. Эксперт по сну Джеймс Лейнхардт перечислил 3 самые удачные позы для качественного сна.
Первая поза подойдёт как одиночкам, так и людям в паре. Она называется «солдат». Нужно лечь на спину с вытянутыми вдоль туловища руками, а под колени подложить подушку. Ваш позвоночник останется прямым в течение всей ночи.
Две другие позы подойдут и для семейных пар. Поза «мечтатель» — это когда один из партнёров лежит на боку, а второй обминает его со спины. Между лодыжек в этом случае лучше положить подушку, чтобы не нагружать позвоночник.
Есть вариация этой позы — «мечтатель спиной к спине». Всё то же самое, только партнёрам надо лечь спиной друг к другу. Подойдёт тем, кому во сне нужно больше пространства для движений, привело слова эксперта издание New York Times.
Для хорошего сна важно даже то, в чём вы спите. И здесь выигрывают те, кто предпочитает спать вообще без одежды. Почему — узнайте тут.