Названы 3 самые удачные позы для хорошего сна

Первая поза подойдёт как одиночкам, так и людям в паре. Она называется «солдат». Нужно лечь на спину с вытянутыми вдоль туловища руками, а под колени подложить подушку. Ваш позвоночник останется прямым в течение всей ночи.

Две другие позы подойдут и для семейных пар. Поза «мечтатель» — это когда один из партнёров лежит на боку, а второй обминает его со спины. Между лодыжек в этом случае лучше положить подушку, чтобы не нагружать позвоночник.

Есть вариация этой позы — «мечтатель спиной к спине». Всё то же самое, только партнёрам надо лечь спиной друг к другу. Подойдёт тем, кому во сне нужно больше пространства для движений, привело слова эксперта издание New York Times.

Для хорошего сна важно даже то, в чём вы спите. И здесь выигрывают те, кто предпочитает спать вообще без одежды. Почему — узнайте тут.