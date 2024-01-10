Названы 3 способа стать счастливее, которые доступны каждому
Что нужно для счастья? Обычно в список обязательно включают деньги, детей, работу, хобби. Но много денег не все могут заработать, и даже завести дети не у всех получается. Кому-то не повезло с работой. Значит ли это, что такие люди не могут быть счастливы? Психолог с 30-летним стажем Джеффри Бернтшейн уверен: есть как минимум 3 способа стать счастливее, которые может использовать любой человек.
Вот какие три совета дал Бернштейн в своей колонке для журнала Psychology today:
Сохраняйте позитивный настрой. Это один из фундаментальных законов обретения счастья. Позитивное мышление — это не отрицание реальности, а такой подход к проблемам, который предполагает их решение. Счастливые люди регулярно учатся быть благодарными , признавая и ценя всё хорошее в своей жизни, даже самые мелочи.
Проявляйте доброту и поддерживайте хорошие отношения с семьёй. Счастливые люди тратят время и усилия на построение и поддержание отношений с семьёй, друзьями, коллегами и т. д. Эти связи дают эмоциональную поддержку, чувство общности. Кроме того, счастливые люди часто совершают добрые и щедрые поступки , которые приносят пользу другим и им самим.
Стремитесь к личностному росту. Речь не о стремлении к «успешному успеху», а о способности ставить себе цели и работать над их достижением. Счастливые люди даже осознают, что неудачи — неизбежная часть жизни, и используют их как ступеньки на пути к личному развитию.
Ранее психолог Михаил Лабковский тоже рассказал, что делает нас счастливыми. По его мнению, это не деньги, не слава и даже не окситоцин с дофамином.