Названы 4 способа, как отличить боль при аппендиците от любой другой

Аппендицит или что-то другое

Как отличить боль при этом аппендиците, рассказал хирург, онкохирург, завкафедрой хирургии Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России, д. м. н., профессор Юрий Иванов.

1. Согните указательный палец и слегка постучите его подушечкой в районе правой подвздошной области. Если у вас аппендицит, будет больно.

2. Слегка надавите на болезненную область ладонью. Обычно при аппендиците это вызывает облегчение, но если резко поднять ладонь, боль вернётся.

3. Лягте на правый бок в позе «зародыша», прижав ноги к животу. При остром воспалении в аппендиксе неприятные ощущения ослабнут, но когда вы перевернётесь на левый бок и выпрямите ноги — резко усилятся.

4. Покашляйте. При аппендиците боль в правом боку может усилиться.

Если вы обнаружите у себя хоть один из признаков, нужно вызвать скорую помощь , порекомендовал врач.

Симптомы аппендицита

Для взрослых характерны такие проявления: