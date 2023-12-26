Жизнь
22:00, 26 декабря 2023
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Названы 4 способа, как отличить боль при аппендиците от любой другой

Приступ аппендицита — как правило, это не резкая боль в животе, обычно её не бывает. Как раз поэтому люди уже поздно обращаются за помощью. Вообще интенсивность боли может быть сразу достаточно сильной, а может нарастать постепенно. Врач-хирург Юрий Иванов рассказал «Доктору Питеру», как самостоятельно определить, что у вас аппендицит.

Названы 4 способа, как отличить боль при аппендиците от любой другой
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Аппендицит или что-то другое

Как отличить боль при этом аппендиците, рассказал хирург, онкохирург, завкафедрой хирургии Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России, д. м. н., профессор Юрий Иванов.

1. Согните указательный палец и слегка постучите его подушечкой в районе правой подвздошной области. Если у вас аппендицит, будет больно.

2. Слегка надавите на болезненную область ладонью. Обычно при аппендиците это вызывает облегчение, но если резко поднять ладонь, боль вернётся.

3. Лягте на правый бок в позе «зародыша», прижав ноги к животу. При остром воспалении в аппендиксе неприятные ощущения ослабнут, но когда вы перевернётесь на левый бок и выпрямите ноги — резко усилятся.

4. Покашляйте. При аппендиците боль в правом боку может усилиться.

Если вы обнаружите у себя хоть один из признаков, нужно вызвать скорую помощь , порекомендовал врач.

Симптомы аппендицита

Для взрослых характерны такие проявления:

  • боль в области пупка (на ранней стадии);
  • переход боли в правый нижний квадрант (часто бывает в течение 24 часов после появления симптомов), болезненность при пальпации в этой области;
  • повышение температуры — обычно через 24–48 часов после появления симптомов;
  • боль при движении;
  • нет аппетита;
  • рвота.
Автор:Кира Полякова
Редакция
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