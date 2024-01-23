Названы 5 финансовых привычек, которые стоит освоить в начале года. Богаче будете

5 финансовых привычек, которые стоит освоить в начале года

1. Откладывать часть доходов. Получили зарплату — сперва отложите часть денег. Они будут защищены от трат. Только потом отправляйтесь по магазинам.

2. Контролировать подписки. Следите за всеми платными подписками, особенно если подключён автоплатёж. Не исключено, что частью из них вы уже не пользуетесь, а деньги, конечно, продолжают списываться.

3.️ Брать паузу перед каждой покупкой. Чтобы не потратиться на эмоциях или благодаря рекламе, не спешите отдавать деньги сразу. Подождите несколько дней — возможно, поймёте, что вещь, на которую упал глаз, вам вообще не нужна. В итоге сохраните деньги и защитите себя от разочарования.

4. Планировать покупки с умом. Чтобы не накупить лишнего, заранее наметьте, что вам нужно. Желательно расставить приоритеты и понять, какие впечатления вы на самом деле хотите получить, покупая ту или иную вещь.

5. Не ходить по магазинам в плохом настроении. Это опасная ситуация для кошелька — траты хоть и будут приятными, но абсолютно ненужными. Подумайте, что ещё может поднять вам настроение — составьте список и смотрите его в сложные моменты.

А если хочется не только меньше потратить, но и приумножить доход, пригодятся лучшие варианты для инвестиций. В этом материале — список актуальных в 2024 году.