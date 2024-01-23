Названы 5 главных причин зубной боли. Кариес ни при чём
Причины зубной боли
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Глубокий кариес. Человек чувствует боль, если уже поражены твёрдые ткани эмали и дентина, находящегося близко к пульпе. Появляется чувствительность зуба, реакция на температурные раздражители, сладкое, кислое и так далее. И чем глубже полость — тем это всё сильнее.
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Поражение достигло пульпы. Боль может появиться в двух случаях:
- при глубоком кариесе — значит, воспалительный процесс достиг пульпы и охватил нерв;
- при травме зуба — когда инфекция проникла в пульпу через расколотую коронку или корень.
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Проблемы с дёснами. В них есть нервные окончания, поэтому боль может появиться даже из-за микротравмы — например, кусочка застрявшей еды. Что уж говорить о воспалении дёсен (гингивит, пародонтит) — в этом случае они ещё становятся красными или бледными, отёчными и кровоточат.
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Воспаление тканей пародонта, которые фиксируют зуб в лунке. В них тоже есть нервные окончания, поэтому зуб может болеть. Воспалительные процессы, вызванные инфекциями, разрушают пародонт — это грозит потерей зуба, объяснил к. м. н., главный врач Немецкого имплантологического центра Магомед Дахкильгов.
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Воспалительные процессы в периодонте — соединительной ткани между корнем зуба и костью. Если периодонтит серьёзный, появятся ноющие боли. Они могут быть довольно резкими и усиливаться при нажатии на зуб.
Врач отметил, что сам человек не может определить, почему именно болит зуб. К тому же беспокоить может зуб по соседству с поражённым. Плюс, бывает, боль появляется из-за других проблем — например, при болезни височно-нижнечелюстных суставов, тройничного нерва и ЛОР-органов. Так что в любом случае нужно не гадать, а обратиться к специалисту.
Ранее стоматолог-терапевт Артур Тумашевич рассказал, в каком случае зуб болит ночью.