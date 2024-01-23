Названы 5 главных причин зубной боли. Кариес ни при чём

Многие считают, что главная причина зубной боли — кариес. Но это не совсем так. Дело в том, что нервных окончаний нет ни в эмали зуба, ни в дентине, поэтому они не могут болеть. Если не рассмотреть проблему в зеркало, она даст о себе знать, только когда кариес доберётся значительно глубже. В каких ещё случаях может болеть зуб, «Газете.Ru» рассказал врач-стоматолог, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов.