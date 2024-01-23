Жизнь
Опубликовано 23 января 2024, 10:00
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Названы 5 главных причин зубной боли. Кариес ни при чём

Многие считают, что главная причина зубной боли — кариес. Но это не совсем так. Дело в том, что нервных окончаний нет ни в эмали зуба, ни в дентине, поэтому они не могут болеть. Если не рассмотреть проблему в зеркало, она даст о себе знать, только когда кариес доберётся значительно глубже. В каких ещё случаях может болеть зуб, «Газете.Ru» рассказал врач-стоматолог, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов.
Названы 5 главных причин зубной боли. Кариес ни при чём
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Причины зубной боли

  1. Глубокий кариес. Человек чувствует боль, если уже поражены твёрдые ткани эмали и дентина, находящегося близко к пульпе. Появляется чувствительность зуба, реакция на температурные раздражители, сладкое, кислое и так далее. И чем глубже полость — тем это всё сильнее.

  2. Поражение достигло пульпы. Боль может появиться в двух случаях:

  • при глубоком кариесе — значит, воспалительный процесс достиг пульпы и охватил нерв;
  • при травме зуба — когда инфекция проникла в пульпу через расколотую коронку или корень.

  1. Проблемы с дёснами. В них есть нервные окончания, поэтому боль может появиться даже из-за микротравмы — например, кусочка застрявшей еды. Что уж говорить о воспалении дёсен (гингивит, пародонтит) — в этом случае они ещё становятся красными или бледными, отёчными и кровоточат.

  2. Воспаление тканей пародонта, которые фиксируют зуб в лунке. В них тоже есть нервные окончания, поэтому зуб может болеть. Воспалительные процессы, вызванные инфекциями, разрушают пародонт — это грозит потерей зуба, объяснил к. м. н., главный врач Немецкого имплантологического центра Магомед Дахкильгов.

  3. Воспалительные процессы в периодонте — соединительной ткани между корнем зуба и костью. Если периодонтит серьёзный, появятся ноющие боли. Они могут быть довольно резкими и усиливаться при нажатии на зуб.

Врач отметил, что сам человек не может определить, почему именно болит зуб. К тому же беспокоить может зуб по соседству с поражённым. Плюс, бывает, боль появляется из-за других проблем — например, при болезни височно-нижнечелюстных суставов, тройничного нерва и ЛОР-органов. Так что в любом случае нужно не гадать, а обратиться к специалисту.

Ранее стоматолог-терапевт Артур Тумашевич рассказал, в каком случае зуб болит ночью.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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