Названы 5 идеальных продуктов для восстановления кожи после зимы

Укрепить самый большой орган вашего тела и сделать вашу кожу сияющей к предстоящему весеннему сезону поможет сбалансированный рацион питания, богатый разнообразными источниками витаминов и минералов, отметила эксперт.

Вот несколько дополнительных продуктов, которые помогут оживить кожу после холодной зимы:

Красная рыба (атлантический лосось) — источник полезных жиров омега 3 и астаксантина. В период перепадов температур и отопительного сезона кожный барьер становится более уязвим, нарушается его целостность и повышается потеря влаги в коже. Омега-3 способствует укреплению и восстановлению целостности кожного барьера. Астаксантин — мощный антиоксидант, сохраняющий молодость и здоровье кожи при внешних неблагоприятных воздействиях.

— источник полезных жиров омега 3 и астаксантина. В период перепадов температур и отопительного сезона кожный барьер становится более уязвим, нарушается его целостность и повышается потеря влаги в коже. Омега-3 способствует укреплению и восстановлению целостности кожного барьера. Астаксантин — мощный антиоксидант, сохраняющий молодость и здоровье кожи при внешних неблагоприятных воздействиях. Печень трески . Этот продукт, как ни один другой, богат витамином D. В зимнее время сокращается количество солнечных лучей и становится наиболее актуально восполнять витамин D из пищевых продуктов. Также печень трески содержит порядка 4000 мкг витамина А на 100 г при суточной потребности в 900 мкг. Витамин А нашей коже нужен для обновления, а также для защиты от действия УФ и голубого света. Печень трески следует употреблять в умеренных количествах.

. Этот продукт, как ни один другой, богат витамином D. В зимнее время сокращается количество солнечных лучей и становится наиболее актуально восполнять витамин D из пищевых продуктов. Также печень трески содержит порядка 4000 мкг витамина А на 100 г при суточной потребности в 900 мкг. Витамин А нашей коже нужен для обновления, а также для защиты от действия УФ и голубого света. Печень трески следует употреблять в умеренных количествах. Капуста . Весной уже можно наслаждаться сезонной капустой, в которой содержатся ценные для кожи витамины С и К, а также кремний. Именно сезонные овощи более богаты ценными нутриентами, чем те, что длительно хранятся на прилавках и складах. Витамин С способствует приятному сиянию кожи и участвует в поддержке иммунитета. Кремний улучшает образование коллагена в коже, а также жизненно необходим волосам и ногтям.

. Весной уже можно наслаждаться сезонной капустой, в которой содержатся ценные для кожи витамины С и К, а также кремний. Именно сезонные овощи более богаты ценными нутриентами, чем те, что длительно хранятся на прилавках и складах. Витамин С способствует приятному сиянию кожи и участвует в поддержке иммунитета. Кремний улучшает образование коллагена в коже, а также жизненно необходим волосам и ногтям. Оливки — эти плоды являются одними из основных компонентов средиземноморской диеты. Они содержат гидрокситиозол, который усиливает способность кожи к восстановлению и заживлению. Микронутриенты оливок способствуют выравниванию тона и пигмента кожи.

— эти плоды являются одними из основных компонентов средиземноморской диеты. Они содержат гидрокситиозол, который усиливает способность кожи к восстановлению и заживлению. Микронутриенты оливок способствуют выравниванию тона и пигмента кожи. Киви. Как и капуста, киви помогает восполнять витамин С, а также полифенолы, усиливающие антиоксидантную защитную систему кожи. К тому же киви содержит полезную клетчатку, витамин К и минералы.

Чтобы восстановить кожу после зимы важно пополнять запасы жидкости в ней. Для этого желательно выпивать не менее 1,5–2 л чистой воды в день, добавила Водолазкая. Дополнительную влагу можно брать из таких продуктов, как огурцы, кабачки, сельдерей и листовая зелень.

Кроме того, поддержит кожу в период подготовки к весеннему сезону дополнительный приём витаминно-минеральных комплексов, подытожила она.

Ещё несколько продуктов для здоровья кожи ранее перечислила нутрициолог-косметолог Наталья Высоцкая.