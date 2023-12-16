Названы 5 страхов, мешающих женщинам построить новые отношения

Откуда берётся страх строить новые отношения

У той женщины, которая сама развелась, чаще всего нет страхов. Она счастливая, радостная, что вышла из тяжёлых для неё отношений, что она свободна. Часто у такой женщины уже есть мужчина и часто уже есть предложение руки и сердца. Так что ей не до страхов, она находится в любви, в свободе, в радости и, возможно даже, в счастье.

Совсем другое дело, если женщина не была инициатором развода. Расставание не входило в её планы, поэтому здесь как раз уже есть место страхам.

5 помех для новых отношений после развода

Страх нищеты

Если женщина была финансово зависима от мужчины (не работала или просто привыкла к определённому образу жизни и у неё нет такого достатка), то она в первую очередь будет думать о финансах: где ей жить, как жить, как отжать у мужа всё, что только можно, потому что она очень боится нищеты.

Страх одиночества

В этом страхе есть разумное зерно. Когда женщина сталкивается с одиночеством, она часто воет от тоски, и это страшно. Кроме того, встаёт вопрос: если с одним мужчиной не получилось построить отношения — откуда гарантия, что с другим будет все хорошо? Более того, возникает следующий вопрос: женщина, которая не смогла построить отношения с мужчиной, сможет ли она построить отношения с ребёнком, если это мальчик? Или даже с дочкой, если это дочка от него? А если вообще нет детей? Ещё часто бывает такое, что женщина узнала про измену мужа, сама развелась, но прошло полгода, и она уже дико по нему скучает.

Страх новых отношений бывшего

Женщина, с которой развелись, боится, что у бывшего мужа появятся новые отношения и что он выберет не её, а какую-то другую. Умом она понимает, что он может строить отношения, семью, у него могут появиться дети. Однако душой хранит верность бывшему мужу, не имея никаких отношений для себя.

Страх обидеть или потерять детей

Женщина после развода боится новых отношений, когда есть дети, и ей страшно, что они не одобрят, не разрешат.

Страх повторить семейный сценарий

Женщина может бояться повторения сценариев, особенно если подобные сценарии были в судьбе её родителей или бабушек-дедушек. И от этого страха, что всё может повториться и «мне опять будет очень плохо и больно», женщина не очень хорошо себя чувствует и как бы не верит сама в себя.