Названы 6 продуктов для борьбы со стрессом. Шоколад тоже в списке

Пшеничные отруби содержат много клетчатки, которая нужна для борьбы с тревогой и стрессом. Есть она и в инжире. Он, кстати, богат ещё и магнием, который успокаивает нервную систему.

Другой полезный против стресса продукт — жирная морская рыба. Всё благодаря жирным кислотами омега-3, витаминам группы В и D, магнию и цинку. То, что нужно для борьбы со стрессом.

Магний, а ещё клетчатка, витамин С и фолиевая кислота есть в брокколи. Этот вид капусты обладает успокаивающим действием ещё и за счёт наличия сульфорафана.

Поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта — важный вклад в борьбу со стрессом, так как тревога и кишечник взаимосвязаны. В кефире есть полезные для ЖКТ бактерии. А ещё — триптофан, из которого вырабатывается гормон счастья серотонин.

Ну и куда же без сладкого — шоколад вырабатывает гормоны счастья, вызывает лёгкую эйфорию и поднимает настроение. Если уж вы выбираете такой способ справляться со стрессом, отдайте предпочтение тёмному шоколаду — он не такой вредный, написало издание МК в Красноярске.

Стресс уже давно объявили одним из главных врагов человечества. Как говорится, не можешь победить врага — подружись с ним. В случае со стрессом эта жизненная мудрость тоже работает.