Названы черты лица богачей и бедняков
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По данным специалистов из Университета Глазго, люди с узкими, дружелюбными лицами кажутся более богатыми, чем люди с более широкими чертами лица. Для того чтобы это определить, учёные попросили людей быстро описать других людей. В результате оказалось, что люди, которые заслуживают доверие, выглядят так:
- приподнятые брови;
- близко посаженные глаза;
- аккуратные черты лица;
- румяные щёки.
У опрошенных сложилось впечатление, что эти люди богаче. А вот к бедным людям они отнесли тех, у кого были опущенные брови и уголки рта, более маленький подбородок и холодный оттенок кожи. Плюс такие товарищи казались ненадёжными. Такие черты лица многие отнесли к детским, поэтому у многих они ассоциировались с низким интеллектом или покорным характером.
А вот вытянутые лица, чёткие черты лица, выступающий нос и высокий лоб люди соотносили с богатством и умом.
Впрочем, черты лица исправляют только единицы, остальные хотят просто чистую и сияющую кожу. Тут рассказали, как правильно умываться, чтобы не навредить.