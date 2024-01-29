Названы черты лица богачей и бедняков

По данным специалистов из Университета Глазго, люди с узкими, дружелюбными лицами кажутся более богатыми, чем люди с более широкими чертами лица. Для того чтобы это определить, учёные попросили людей быстро описать других людей. В результате оказалось, что люди, которые заслуживают доверие, выглядят так:

приподнятые брови;

близко посаженные глаза;

аккуратные черты лица;

румяные щёки.

У опрошенных сложилось впечатление, что эти люди богаче. А вот к бедным людям они отнесли тех, у кого были опущенные брови и уголки рта, более маленький подбородок и холодный оттенок кожи. Плюс такие товарищи казались ненадёжными. Такие черты лица многие отнесли к детским, поэтому у многих они ассоциировались с низким интеллектом или покорным характером.

А вот вытянутые лица, чёткие черты лица, выступающий нос и высокий лоб люди соотносили с богатством и умом.

Впрочем, черты лица исправляют только единицы, остальные хотят просто чистую и сияющую кожу. Тут рассказали, как правильно умываться, чтобы не навредить.