Названы главные киноляпы фильма «Семнадцать мгновений весны»

Во-первых, в Германии каким-то образом оказались советские предметы быта, причём в немалых количествах. Вот лишь некоторые из них: в кабинете у личного секретаря Гитлера на стене висят часы «Слава», также в фильме снялись диктофон «Электрон-52Д» и другая техника, производимая в СССР, в том числе самолёт Ан-2 и УАЗ-452 «Буханка».

Во-вторых, обручальные кольца у героев надеты на правую руку — по советской традиции, у немцев же принято носить кольцо на левой.

Мало кто из актёров этого фильма дожил до сегодняшнего дня. Исполнитель главной роли Вячеслав Тихонов умер в возрасте 81 года в 2009 году. Актриса Светлана Светличная, сыгравшая влюблённую в Штирлица машинистку Габи, рассказала, что на съёмках чувствовала к актёру симпатию и она же помогала ей вживаться в роль. А Наталья Дрожжина, сыгравшая официантку, попала в неприятности. В мае её осудили условно по делу о мошенничестве с наследством актёра Алексея Баталова, а осенью у актрисы парализовало лицо после инфаркта. Из-за этого она не может есть и уже похудела до 41 кг.