Названы крупы, которые нельзя есть людям с больными суставами

Сперва врач объяснила, из чего состоят крупы:

отрубной слой — в нём очень много клетчатки и минералов;

— в нём очень много клетчатки и минералов; зародышевый слой (ядро) — источник питательных веществ;

(ядро) — источник питательных веществ; эндоспермий (средний слой) — содержит углеводы и белок.

В цельнозерновой крупе есть все три эти части. В рафинированной отсутствует отрубной и зародышевый слой.

Рафинированные крупы

Примеры: белый хлеб, белый рис, любые сдобы, пирожные.

Чем они плохи? Во-первых, дают повышенных уровень воспалительных маркеров в крови, которые могут отрицательно сказаться не только на суставах, но и других воспалительных состояниях — к примеру, сердечно-сосудистых заболеваниях и диабете. Во-вторых, благодаря простому строению зерна его углеводы при переваривании быстро расщепляются и превращаются в сахара.

Цельнозерновые крупы

В таких много витаминов группы В, антиоксидантов и клетчатки. Также они — источник питания для полезной микрофлоры нашего кишечника.

Были исследования, которые подтвердили, что цельнозерновые крупы в рационе могут снизить риск возникновения диабета, сердечных заболеваний и высокого давления.

Толмасова порекомендовала выбирать цельнозерновые крупы и продукты из них. Узнать, кто есть кто, можно, заглянув в состав — «цельное зерно» должно стоять в самом начале. Выбирая продукт по виду, легко можно ошибиться , так как производители нередко добавляют в хлебно-булочные изделия коричневые красители для того, чтобы они выглядели как цельнозерновые.

А ранее учёные выяснили, что овёс помогает бороться с раком толстой кишки и болезнями сердца.