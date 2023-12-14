Россиянам рассказали, каким строительством можно заняться зимой

Стройка зимой: особенности проведения работ

Земляные работы. Не рекомендуется обустраивать насыпи и заполнять пазухи фундамента.

«Промерзание грунта требует больших усилий при обустройстве котлована. В состав мёрзлого грунта входит вода, а его твердые комки могут образовывать пустоты. При засыпании котлована порода теряет пластичность и не утрамбовывается, и весной при оттаивании грунт может значительно просесть», — рассказал инженер.

Бетонные работы. Нужно поддерживать плюсовую температуру при схватывании, наборе прочности и замешивании бетона.

«Качественно выполненные бетонные работы зимой будут значительно дороже, чем летом», — предупредил специалист.

Кладка кирпича или газоблоков. И в этом случае важно поддерживать плюсовую температуру.

«Замёрзший раствор при оттаивании может деформироваться, что снизит прочность стены. Для кладки кирпича и блоков необходимо использовать цемент повышенной прочности, а при отрицательной температуре — дополнительно подогревать раствор», — сказал Мамин.

Внутренняя отделка. Ограничения действуют лишь в том случае, если в доме ещё нет отопления, — придётся поддерживать плюсовую температуру для отделочных материалов и рабочих.

«Клеи, растворы, мастику и краску желательно наносить при среднесуточной температуре выше 5 градусов по Цельсию (оптимально — 15–20 градусов), в противном случае будут проблемы с высыханием. Промёрзшие участки стен придётся сушить и прогревать», — объяснил инженер.

Мамин уточнил, что при проведении строительных работ зимой важную роль играет человеческий фактор, ведь из-за несоблюдения технологий строительство может пострадать качество дома. Он порекомендовал обращаться к проверенной строительной бригаде. Что стоит учесть при её выборе, рассказал строительный эксперт Фёдор Васильев. Например, придётся пересмотреть кучу отзывов о работе.