Россиянам рассказали, каким строительством можно заняться зимой
Зима стройке не помеха, ограничения накладываются лишь на некоторые виды работ. Правда, в большинстве случаев придётся поддерживать плюсовую температуру — это важно не только для удобства рабочих, но и для конечного результата в виде дома или другой постройки. О нюансах зимнего строительства «Газета.Ru» узнала у инженера, эксперта в области разработки проектной и технической документации Дмитрия Мамина.
Стройка зимой: особенности проведения работ
- Земляные работы. Не рекомендуется обустраивать насыпи и заполнять пазухи фундамента.
«Промерзание грунта требует больших усилий при обустройстве котлована. В состав мёрзлого грунта входит вода, а его твердые комки могут образовывать пустоты. При засыпании котлована порода теряет пластичность и не утрамбовывается, и весной при оттаивании грунт может значительно просесть», — рассказал инженер.
- Бетонные работы. Нужно поддерживать плюсовую температуру при схватывании, наборе прочности и замешивании бетона.
«Качественно выполненные бетонные работы зимой будут значительно дороже, чем летом», — предупредил специалист.
- Кладка кирпича или газоблоков. И в этом случае важно поддерживать плюсовую температуру.
«Замёрзший раствор при оттаивании может деформироваться, что снизит прочность стены. Для кладки кирпича и блоков необходимо использовать цемент повышенной прочности, а при отрицательной температуре — дополнительно подогревать раствор», — сказал Мамин.
- Внутренняя отделка. Ограничения действуют лишь в том случае, если в доме ещё нет отопления, — придётся поддерживать плюсовую температуру для отделочных материалов и рабочих.
«Клеи, растворы, мастику и краску желательно наносить при среднесуточной температуре выше 5 градусов по Цельсию (оптимально — 15–20 градусов), в противном случае будут проблемы с высыханием. Промёрзшие участки стен придётся сушить и прогревать», — объяснил инженер.
Мамин уточнил, что при проведении строительных работ зимой важную роль играет человеческий фактор, ведь из-за несоблюдения технологий строительство может пострадать качество дома. Он порекомендовал обращаться к проверенной строительной бригаде. Что стоит учесть при её выборе, рассказал строительный эксперт Фёдор Васильев. Например, придётся пересмотреть кучу отзывов о работе.