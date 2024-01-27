Опубликовано 27 января 2024, 16:00
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Названы плюсы и минусы пластиковых и стеклянных контейнеров для еды
Стеклянные контейнеры для еды считаются более экологичными. Но при этом они явно не настолько удобные, как пластиковые. Как минимум, если носить в них обеды на работу, будет заметен лишний вес в пакете. Но минусы есть и у лёгких представителей контейнерного мира. Журналисты Общественной службы новостей выяснили у экспертов, что объединяет и отличает две эти группы.
Контейнеры для еды: стекло или пластик
Стеклянные контейнеры
Общие плюсы:
- не впитывают запахи;
- совместимы с разными продуктами;
- надолго сохраняют свежими вкус и аромат еды;
- без крышки можно разогревать и замораживать блюда.
Есть контейнеры из плотного стекла. Преимущество таких — легко мыть и дезинфицировать. Но они плохи тем, что довольно тяжёлые.
Общие минусы:
- хрупкие;
- плохо переносят большие перепады температур — достав из холодильника, ставить его на разогрев опасно.
Так что главное правило — аккуратно использовать стеклянные контейнеры.
Пластиковые контейнеры
Общие плюсы:
- недорогие;
- лёгкие — можно брать собой хоть куда;
- прочные и удобные — легко складывать друг в друга;
- разнообразие видов;
- хорошо подходят для сыпучих продуктов, например круп или муки, и недолгого хранения готовой еды.
Общие минусы:
- нельзя хранить агрессивные продукты, например с уксусом в составе;
- пластик, особенно некачественный, может окраситься, например, от ягод;
- не стоит нагревать и долго хранить в морозилке — пластик отлично впитывает запахи, плюс его труднее отмыть.
Какие же лучше
У обоих типов контейнеров есть и плюсы, и минусы. Поэтому можно использовать два варианта и учитывать вариант применения.
Стеклянные используйте для готовых горячих блюд и длительного хранения еды в холодильнике. А в пластиковых лучше брать из дома еду на работу и в школу.
Если распределять продукты с умом, то контейнеры очень помогут организовать пространство на кухне и в холодильнике. В Роспотребнадзоре напомнили, какие продукты можно в них хранить.