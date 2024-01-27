Названы плюсы и минусы пластиковых и стеклянных контейнеров для еды

Контейнеры для еды: стекло или пластик

Стеклянные контейнеры

Общие плюсы:

не впитывают запахи;

совместимы с разными продуктами;

надолго сохраняют свежими вкус и аромат еды;

без крышки можно разогревать и замораживать блюда.

Есть контейнеры из плотного стекла. Преимущество таких — легко мыть и дезинфицировать. Но они плохи тем, что довольно тяжёлые.

Общие минусы:

хрупкие;

плохо переносят большие перепады температур — достав из холодильника, ставить его на разогрев опасно.

Так что главное правило — аккуратно использовать стеклянные контейнеры.

Пластиковые контейнеры

Общие плюсы:

недорогие;

лёгкие — можно брать собой хоть куда;

прочные и удобные — легко складывать друг в друга;

разнообразие видов;

хорошо подходят для сыпучих продуктов, например круп или муки, и недолгого хранения готовой еды.

Общие минусы:

нельзя хранить агрессивные продукты, например с уксусом в составе;

пластик, особенно некачественный, может окраситься, например, от ягод;

не стоит нагревать и долго хранить в морозилке — пластик отлично впитывает запахи, плюс его труднее отмыть.

Какие же лучше

У обоих типов контейнеров есть и плюсы, и минусы. Поэтому можно использовать два варианта и учитывать вариант применения.

Стеклянные используйте для готовых горячих блюд и длительного хранения еды в холодильнике. А в пластиковых лучше брать из дома еду на работу и в школу.

Если распределять продукты с умом, то контейнеры очень помогут организовать пространство на кухне и в холодильнике. В Роспотребнадзоре напомнили, какие продукты можно в них хранить.