Появилось объяснение, зачем мужчинам нужна йога

По словам специалиста, йога помогает мужчинам улучшить гибкость, координацию и силу. Это особенно полезно для занимающихся спортом — результаты практик улучшают показатели на тренировках и уменьшают риск получения травм.

Вдобавок к этому регулярные занятия йогой снижают уровень стресса и положительно действуют на психическое здоровье. Медитативные и дыхательные упражнения позволяют мужчинам легче справиться с напряжением и улучшить общее настроение, отметила Чуркина.

А учёные недавно выяснили, что йога улучшает состояние страдающих ревматоидным артритом.