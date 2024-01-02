Появилось объяснение, зачем мужчинам нужна йога
Йога давно пользуется популярностью в России — правда, почему-то у женщин. На занятиях в фитнес-клубах, например, мужчины — редкие гости. Но когда-то всё было с точностью наоборот — считается, что долгие тысячелетия йогой занимались как раз в основном мужчины. И, между прочим, пользы для них в практиках немало. Подробнее «Спорт-Экспрессу» рассказала инструктор по хатха-йоге Александра Чуркина.
По словам специалиста, йога помогает мужчинам улучшить гибкость, координацию и силу. Это особенно полезно для занимающихся спортом — результаты практик улучшают показатели на тренировках и уменьшают риск получения травм.
Вдобавок к этому регулярные занятия йогой снижают уровень стресса и положительно действуют на психическое здоровье. Медитативные и дыхательные упражнения позволяют мужчинам легче справиться с напряжением и улучшить общее настроение, отметила Чуркина.
А учёные недавно выяснили, что йога улучшает состояние страдающих ревматоидным артритом.