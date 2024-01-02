Жизнь
18:40, 02 января 2024
1 мин.

Появилось объяснение, зачем мужчинам нужна йога

Йога давно пользуется популярностью в России — правда, почему-то у женщин. На занятиях в фитнес-клубах, например, мужчины — редкие гости. Но когда-то всё было с точностью наоборот — считается, что долгие тысячелетия йогой занимались как раз в основном мужчины. И, между прочим, пользы для них в практиках немало. Подробнее «Спорт-Экспрессу» рассказала инструктор по хатха-йоге Александра Чуркина.

Появилось объяснение, зачем мужчинам нужна йога
© Freepik/freepik

По словам специалиста, йога помогает мужчинам улучшить гибкость, координацию и силу. Это особенно полезно для занимающихся спортом — результаты практик улучшают показатели на тренировках и уменьшают риск получения травм.

Вдобавок к этому регулярные занятия йогой снижают уровень стресса и положительно действуют на психическое здоровье. Медитативные и дыхательные упражнения позволяют мужчинам легче справиться с напряжением и улучшить общее настроение, отметила Чуркина.

А учёные недавно выяснили, что йога улучшает состояние страдающих ревматоидным артритом.

Автор:Кира Полякова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.