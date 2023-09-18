Названы продукты, которые лучше не есть осенью. Здоровее будете
Осенью люди озадачены тем, как укрепить свой иммунитет: всё-таки холодный сезон, пора простудных заболеваний. И обычно мысли идут в сторону продуктов, которые нужно начать есть. Но на самом деле схема работает в обе стороны: есть и то, что нужно перестать есть. Причём речь далеко не о фастфуде или сладком — в списке даже фрукты и овощи…
Как рассказала биолог Наталья Колман, в связи с тем, что потребности организма зависят от сезона, одни продукты ему не нужны в холодное время года, а другие вообще оказываются вредны.
По её мнению, нужно исключить:
- холодные продукты;
- магазинные напитки;
- фруктовые и овощные соки из магазина.
А ещё нужно ограничить потребление сырых овощей и фруктов — при всей их пользе, они содержат ещё и воспаляющие кишечник вещества. Растительную пищу вполне можно заменить ферментированной или приготовленной.
По мнению члена КДЦ «Диетологи России» Анастасии Кондауровой, нужно исключить из рациона газировки с высоким содержанием сахара и свести к минимуму потребление консервов, так как в их составе очень много соли.
Также нужно ограничить или совсем убрать:
- белый хлеб — он помогает располнеть, тем более с учётом того, что в холода люди меньше двигаются;
- жирные мясные продукты — они нагружают печень;
- алкоголь — вызывает проблемы с терморегуляцией и нарушает потоотделение.
А о том, какие продукты стоит почаще есть осенью, «Секрет фирмы» рассказывал ранее.