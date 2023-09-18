Названы продукты, которые лучше не есть осенью. Здоровее будете

Как рассказала биолог Наталья Колман, в связи с тем, что потребности организма зависят от сезона, одни продукты ему не нужны в холодное время года, а другие вообще оказываются вредны.

По её мнению, нужно исключить:

холодные продукты;

магазинные напитки;

фруктовые и овощные соки из магазина.

А ещё нужно ограничить потребление сырых овощей и фруктов — при всей их пользе, они содержат ещё и воспаляющие кишечник вещества. Растительную пищу вполне можно заменить ферментированной или приготовленной.

По мнению члена КДЦ «Диетологи России» Анастасии Кондауровой, нужно исключить из рациона газировки с высоким содержанием сахара и свести к минимуму потребление консервов, так как в их составе очень много соли.

Также нужно ограничить или совсем убрать:

белый хлеб — он помогает располнеть, тем более с учётом того, что в холода люди меньше двигаются;

жирные мясные продукты — они нагружают печень;

алкоголь — вызывает проблемы с терморегуляцией и нарушает потоотделение.

А о том, какие продукты стоит почаще есть осенью, «Секрет фирмы» рассказывал ранее.