Жизнь
22:20, 18 сентября 2023
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Названы продукты, которые лучше не есть осенью. Здоровее будете

Осенью люди озадачены тем, как укрепить свой иммунитет: всё-таки холодный сезон, пора простудных заболеваний. И обычно мысли идут в сторону продуктов, которые нужно начать есть. Но на самом деле схема работает в обе стороны: есть и то, что нужно перестать есть. Причём речь далеко не о фастфуде или сладком — в списке даже фрукты и овощи…

Названы продукты, которые лучше не есть осенью. Здоровее будете
© Freepik/freepik

Как рассказала биолог Наталья Колман, в связи с тем, что потребности организма зависят от сезона, одни продукты ему не нужны в холодное время года, а другие вообще оказываются вредны.

По её мнению, нужно исключить:

  • холодные продукты;
  • магазинные напитки;
  • фруктовые и овощные соки из магазина.

А ещё нужно ограничить потребление сырых овощей и фруктов — при всей их пользе, они содержат ещё и воспаляющие кишечник вещества. Растительную пищу вполне можно заменить ферментированной или приготовленной.

По мнению члена КДЦ «Диетологи России» Анастасии Кондауровой, нужно исключить из рациона газировки с высоким содержанием сахара и свести к минимуму потребление консервов, так как в их составе очень много соли.

Также нужно ограничить или совсем убрать:

  • белый хлеб — он помогает располнеть, тем более с учётом того, что в холода люди меньше двигаются;
  • жирные мясные продукты — они нагружают печень;
  • алкоголь — вызывает проблемы с терморегуляцией и нарушает потоотделение.

А о том, какие продукты стоит почаще есть осенью, «Секрет фирмы» рассказывал ранее.

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