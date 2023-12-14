Жизнь
03:00, 14 декабря 2023
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Названы продукты, которые необходимо есть зимой. Среди них оказалась скумбрия

В период холодов организм особенно нуждается в продуктах, которые помогут восстановить силы и поддержать защитные силы организма. К таким в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю отнесли, например, рыбу. Есть её нужно регулярно, и лучше всего — скумбрию. Она выигрывает сразу по трём пунктам: косточек нет, готовить легко плюс это жирный и сытный продукт.

Названы продукты, которые необходимо есть зимой. Среди них оказалась скумбрия
© Freepik/freepik

Хороший мясной вариант — свинина. Она богата белком и жирными кислотами, необходимыми для поддержки здоровья в сезон простуд, отметил «МК в Красноярске».

Неплохо есть и сало — оно помогает быстро восстанавливать силы, и сыр — приводит в порядок сон и защищает нервную систему.

Не забывайте и про овощные салаты — в них много витаминов, а поддерживать и укреплять иммунитет — опять же, сейчас совсем не лишнее. А после салатика переходите к супам. Они и согревают, и силы восстанавливают силы.

Ещё специалисты Роспотребнадзора порекомендовали есть смородину. Необязательно в чистом виде — можно делать морсы.

Ранее врач-диетолог телемедицинского сервиса «Доктис» Лариса Фаерман рассказала, что в зимний рацион отлично впишутся наваристые супы и бульоны. Другая история — острые типа харчо и том яма. Про них лучше забыть на время холодов.

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