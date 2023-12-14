Названы продукты, которые необходимо есть зимой. Среди них оказалась скумбрия

Хороший мясной вариант — свинина. Она богата белком и жирными кислотами, необходимыми для поддержки здоровья в сезон простуд, отметил «МК в Красноярске».

Неплохо есть и сало — оно помогает быстро восстанавливать силы, и сыр — приводит в порядок сон и защищает нервную систему.

Не забывайте и про овощные салаты — в них много витаминов, а поддерживать и укреплять иммунитет — опять же, сейчас совсем не лишнее. А после салатика переходите к супам. Они и согревают, и силы восстанавливают силы.

Ещё специалисты Роспотребнадзора порекомендовали есть смородину. Необязательно в чистом виде — можно делать морсы.

Ранее врач-диетолог телемедицинского сервиса «Доктис» Лариса Фаерман рассказала, что в зимний рацион отлично впишутся наваристые супы и бульоны. Другая история — острые типа харчо и том яма. Про них лучше забыть на время холодов.