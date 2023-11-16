Названы роковые ошибки при покупке квартиры в новостройке

Екатерина Никитина объяснила порталу РИАМО, как не прогадать с покупкой квартиры в новостройке. Вот её рекомендации:

Проверьте застройщика. Это база, как сейчас говорят. Нужно обязательно узнать, какие раньше дома строила фирма, что о ней пишут люди, говорят ваши знакомые и т. д.

Оцените расположение новостройки. Лучше лично приехать на место и посмотреть: как проходит линия электропередачи, есть ли рядом высотная застройка, мешающая обзору. Вы должны заранее знать, какой вид будет из окон. Риелтор отметила, что локацию удобно оценить с помощью 3D-моделирования. Застройщики сами предлагают сервисы, которые позволяет прямо с высоты этажа разглядеть, как всё будет выглядеть.

Обращайте внимание на срок сдачи жилья. Риелтор отметила, что для нашего рынка нормальны задержки со сдачей примерно на 3–6 месяцев. Срок сдачи влияет и на цену. Представим, что покупатель живёт в съёмной квартире. Если он возьмёт в ипотеку квартиру чуть подороже, но со сдачей на полгода или год раньше, то сможет неплохо сэкономить.

Изучите ближайшую инфраструктуру. Особенно это важно, если есть дети. Хорошо, если поблизости будет школа, детский сад и спортзал.

Узнайте о скидках. В офис продаж застройщика нужно обязательно спрашивать про скидки и акции. Вдруг фирма собирается запустить скоро выгодную акцию. Тогда вы сможете отложить покупку и вернуться к ней на более выгодных условиях.

Проверьте, есть ли отделка в квартире. По словам Никитиной, квартиры с отделкой покупать выгоднее, потому что застройщики закупают материалы по оптовым ценами и тратят на ремонт меньше. Если делать отделку самому, придётся всё покупать в розницу. При этом другие соседи тоже будут постоянно штробить стены.

Если надумали сейчас покупать квартиру, то, возможно, стоит немного повременить. Ранее эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рассказал, когда квартиры на вторичном рынке станут доступнее.

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