Названы самые эффективные и бесполезные средства для лечения акне
Специалисты Американской академии дерматологии обновили рекомендации по лечению акне, действовавшие с 2026 года. Вот что они советуют.
Эффективны при лечении акне
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Наружные средства с бензоилпероксидом помогают подавить размножение бактерий, из-за которых появляются прыщи.
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Местные средства с ретиноидами (адапаленом, третиноином, тазаротином и трифаротином) помогают очистить поры и уменьшить воспаление. Их можно использовать вместо средств с бензоилпероксидом и вместе с ними.
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Пероральные антибиотики, например, доксициклин, стоит применять только при необходимости. Если увлечься ими, могут появиться устойчивые к терапии бактерии. Чтобы снизить такой риск, используйте их вместе с наружными средствами, содержащими бензоилпероксид, говорится в рекомендациях.
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Препараты с изотретиноином используют при тяжёлой форме акне, если не помогла наружная терапия.
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Гормональная терапия (в том числе противозачаточные таблетки или спиронолактон) может помочь, если акне вызвано гормональными проблемами.
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Салициловая и азелаиновая кислоты также эффективны в составе наружных средств.
Перед применением лекарственных средств проконсультируйтесь с врачом.
Неэффективны при лечении акне:
- диеты;
- БАДы;
- химические пилинги;
- лазер;
- светотерапия;
- гель для местного применения с адапаленом (0,3%).
Также от акне не помогают пробиотики, глюконат кальция, тиосульфат натрия и глистогонные средства, рассказала ранее врач-дерматолог Карина Дадашева.
Ещё одно распространённое заблуждение — что страдающим от угревой сыпи до начала лечения нужно сдать кучу анализов. На самом деле единственное, что им необходимо, — прийти на приём к дерматологу, считает специалист.