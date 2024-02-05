Названы самые эффективные и бесполезные средства для лечения акне

Специалисты Американской академии дерматологии обновили рекомендации по лечению акне, действовавшие с 2026 года. Вот что они советуют.

Эффективны при лечении акне

Наружные средства с бензоилпероксидом помогают подавить размножение бактерий, из-за которых появляются прыщи.

Местные средства с ретиноидами (адапаленом, третиноином, тазаротином и трифаротином) помогают очистить поры и уменьшить воспаление. Их можно использовать вместо средств с бензоилпероксидом и вместе с ними.

Пероральные антибиотики , например, доксициклин, стоит применять только при необходимости. Если увлечься ими, могут появиться устойчивые к терапии бактерии. Чтобы снизить такой риск, используйте их вместе с наружными средствами, содержащими бензоилпероксид, говорится в рекомендациях.

Препараты с изотретиноином используют при тяжёлой форме акне, если не помогла наружная терапия.

Гормональная терапия (в том числе противозачаточные таблетки или спиронолактон) может помочь, если акне вызвано гормональными проблемами.

Салициловая и азелаиновая кислоты также эффективны в составе наружных средств.

Перед применением лекарственных средств проконсультируйтесь с врачом.

Неэффективны при лечении акне:

диеты;

БАДы;

химические пилинги;

лазер;

светотерапия;

гель для местного применения с адапаленом (0,3%).

Также от акне не помогают пробиотики, глюконат кальция, тиосульфат натрия и глистогонные средства, рассказала ранее врач-дерматолог Карина Дадашева.

Ещё одно распространённое заблуждение — что страдающим от угревой сыпи до начала лечения нужно сдать кучу анализов. На самом деле единственное, что им необходимо, — прийти на приём к дерматологу, считает специалист.