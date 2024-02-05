Жизнь
Опубликовано 05 февраля 2024, 06:00
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Названы самые эффективные и бесполезные средства для лечения акне

Акне, или угревая сыпь, — это воспалительное заболевание кожи, при котором сальные железы работают чересчур активно. Проблема довольна распространена среди людей по всему миру. Многие считают, что избавиться от неё поможет корректировка питания и приём БАДов. Но у обоих способов нет доказанной эффективности, заявили в Американской академии дерматологии (AAD). Там рассказали, чем ещё бесполезно лечить акне, а какие средства реально действуют.
Названы самые эффективные и бесполезные средства для лечения акне
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Специалисты Американской академии дерматологии обновили рекомендации по лечению акне, действовавшие с 2026 года. Вот что они советуют.

Эффективны при лечении акне

  • Наружные средства с бензоилпероксидом помогают подавить размножение бактерий, из-за которых появляются прыщи.

  • Местные средства с ретиноидами (адапаленом, третиноином, тазаротином и трифаротином) помогают очистить поры и уменьшить воспаление. Их можно использовать вместо средств с бензоилпероксидом и вместе с ними.

  • Пероральные антибиотики, например, доксициклин, стоит применять только при необходимости. Если увлечься ими, могут появиться устойчивые к терапии бактерии. Чтобы снизить такой риск, используйте их вместе с наружными средствами, содержащими бензоилпероксид, говорится в рекомендациях.

  • Препараты с изотретиноином используют при тяжёлой форме акне, если не помогла наружная терапия.

  • Гормональная терапия (в том числе противозачаточные таблетки или спиронолактон) может помочь, если акне вызвано гормональными проблемами.

  • Салициловая и азелаиновая кислоты также эффективны в составе наружных средств.

Перед применением лекарственных средств проконсультируйтесь с врачом.

Неэффективны при лечении акне:

  • диеты;
  • БАДы;
  • химические пилинги;
  • лазер;
  • светотерапия;
  • гель для местного применения с адапаленом (0,3%).

Также от акне не помогают пробиотики, глюконат кальция, тиосульфат натрия и глистогонные средства, рассказала ранее врач-дерматолог Карина Дадашева.

Ещё одно распространённое заблуждение — что страдающим от угревой сыпи до начала лечения нужно сдать кучу анализов. На самом деле единственное, что им необходимо, — прийти на приём к дерматологу, считает специалист.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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