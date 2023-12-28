Названы самые грязные места в самолёте. Вы точно их трогали

Двери туалета

Санузел в самолёте убирают регулярно. А вот до дверных ручек порой не доходят. Самое неудачное время пользоваться туалетом на борту — в самом конце полёта, когда его посетили все пассажиры и не по одному разу, отметила стюардесса.

Багажная полка

К этим полкам прикасается много людей. При этом чистят их крайне редко. Римо настоятельно рекомендовала после того, как вы погрузите багаж на полку, протереть руки, а лучше — вымыть с мылом.

Тканевые чехлы для сидений

Имейте в виду, что чехлы на сиденьях самолёта не стирают после каждого полёта. Чистят их тоже редко, а меняют — ещё реже. Самый лучший вариант — захватить с собой в поездку одноразовый чехол или что-то, что можно подстелить на кресло, посоветовала бортпроводница.

Инструкция в кармашке кресла

По мнению стюардессы, запаянная в пластик инструкция, как действовать в случае ЧП, определённо самое грязное место в самолёте. Трогают её часто, а вот протирают примерно никогда. Прежде чем взять её в руки, протрите дезинфицирующей салфеткой, посоветовала Римо.

Стол-поднос

Откидные столики на спинках кресел в самолёте периодически протирают. Однако на всякий случай лучше самим ещё раз пройтись по ним салфеткой, прежде чем раскладывать там еду. Мало ли, кто что успел сделать на этом столике до вас, привело совет стюардессы издание New York Post.

В наших силах снизить количество патогенных микроорганизмов, которые нас окружают. Вот список мест, где уборка обязательна.