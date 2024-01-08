Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

Если вы хотите сохранить больше дней отдыха, то надо брать его в январе, мае или июне, рассказал директор по персоналу компании КРОС Дмитрий Дударев. Соединяете их с праздниками — и надолго забываете о работе.

По словам эксперта Headhunter по трудовому праву Татьяны Нечаевой, можно выгодно взять отпуск и в мае — между праздниками. Но тогда нужно захватить и выходные дни. Если же уйдёте на отдых в последние недели месяца, потеряете в деньгах.

«Чтобы брать отпуск было выгоднее, захватите в его счёт выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчёт отпускных», — порекомендовала специалист в беседе с РИА «Новости».

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