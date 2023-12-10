Жизнь
03:00, 10 декабря 2023
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Названы утренние привычки долгожителей. И ведь ничего сложного

На всём огромном земном шаре существует лишь пять голубых зон. Их особенность в том, что длительность жизни там выходит далеко за среднестатистические рамки — люди доживают до 100 лет, да ещё и в ясном уме. Американское издание Eat This, Not That назвало четыре утренние привычки местных. Все они, можно сказать, элементарные. Берём на заметку.

Названы утренние привычки долгожителей. И ведь ничего сложного
© Freepik/freepik

Привычки долгожителей

  • Сытный завтрак. К примеру, овсянка. Жители «голубых зон» — её поклонники.

  • Чашечка кофе. У тех, кто населяет «голубые зоны», давно в привычке начинать день с этого напитка. А учёные доказали, что он поднимает настроение.

  • Время — близким. Долгожители ставят на первое место семью, а не работу и хобби, отметил исследователь и научный сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер. Поэтому утром обязательно нужно выделять время близким.

  • Планирование дня. Согласно исследованиям, люди, которые ставят перед собой цели, обычно живут дольше тех, кто этого не делает. Так что старайтесь, чтобы каждый день у вас было представление о том, чем вы можете его заполнить.

Подробнее о «голубых зонах», местных и их жизни можно прочитать в материале Forbes.

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