Названы утренние привычки долгожителей. И ведь ничего сложного
На всём огромном земном шаре существует лишь пять голубых зон. Их особенность в том, что длительность жизни там выходит далеко за среднестатистические рамки — люди доживают до 100 лет, да ещё и в ясном уме. Американское издание Eat This, Not That назвало четыре утренние привычки местных. Все они, можно сказать, элементарные. Берём на заметку.
Привычки долгожителей
Сытный завтрак. К примеру, овсянка. Жители «голубых зон» — её поклонники.
Чашечка кофе. У тех, кто населяет «голубые зоны», давно в привычке начинать день с этого напитка. А учёные доказали, что он поднимает настроение.
Время — близким. Долгожители ставят на первое место семью, а не работу и хобби, отметил исследователь и научный сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер. Поэтому утром обязательно нужно выделять время близким.
Планирование дня. Согласно исследованиям, люди, которые ставят перед собой цели, обычно живут дольше тех, кто этого не делает. Так что старайтесь, чтобы каждый день у вас было представление о том, чем вы можете его заполнить.
Подробнее о «голубых зонах», местных и их жизни можно прочитать в материале Forbes.