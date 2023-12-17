Снимите это немедленно! Эти вещи удешевляют ваш зимний образ

Так, по мнению Бессетт, классическое пальто куда удачнее пуховика цвета металлик, а свитер по размеру — варианта оверсайз, который вы носите вместо платья. Обувь она порекомендовала выбирать без чрезмерного декора, а вечернее платье не слишком короткое, чтобы не выглядеть пошло.

А для тех, кто пытается не упустить все изменения в моде, рассказали о том, какие зимние вещи из неё и не выходили. Это, например, верблюжье пальто и белые свитера.