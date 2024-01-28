Опубликовано 28 января 2024, 18:00
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Не актёр, не певец. Семенович рассказала, кто её новый избранник
Певица и телеведущая Анна Семенович, которая уже несколько дней отдыхает на Мальдивах, рассказала, что проводит время около океана в обществе своего нового кавалера. При этом совместных фото артистка не показала. Он отметила, что её мужчина — человек непубличный и всеобщего внимания к себе не хочет, а она уважает его желание. Так что подписчики могут не волноваться — красотка на отдыхе не одна.
По словам Семенович, она счастлива в отношениях. Её новый ухажёр не из шоу-бизнеса, он не актёр и не певец. «Поёт только в караоке, особенно когда выпьет», — добавила Семенович.
45-летняя Семенович не замужем и детей у неё нет, но на всякий случай она заморозила яйцеклетки, чтобы, когда подходящий партнёр появится, завести малыша.
Недавно на Мальдивах отдыхала и другая незамужняя дама — балерина Анастасия Волочкова. Правда, она, кажется, была там совсем одна. Пока партнёра у танцовщицы нет, зато она уже знает, какой он — идеальный мужчина.