Не актёр, не певец. Семенович рассказала, кто её новый избранник

По словам Семенович, она счастлива в отношениях. Её новый ухажёр не из шоу-бизнеса, он не актёр и не певец. «Поёт только в караоке, особенно когда выпьет», — добавила Семенович.

45-летняя Семенович не замужем и детей у неё нет, но на всякий случай она заморозила яйцеклетки, чтобы, когда подходящий партнёр появится, завести малыша.

Недавно на Мальдивах отдыхала и другая незамужняя дама — балерина Анастасия Волочкова. Правда, она, кажется, была там совсем одна. Пока партнёра у танцовщицы нет, зато она уже знает, какой он — идеальный мужчина.