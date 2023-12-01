Не болтай: 5 секретов от подруги, которые сберегут отношения и нервы

Эксперты по отношениям советуют не рассказывать подружкам всё на свете, а кое-что оставить для себя и для непосредственных участников. Например:

Отношения с мужчиной. В конфликте подруга всегда примет вашу сторону, а потом, когда проблема решится, продолжит высказываться по поводу вашей второй половинки просто потому, что она за вас переживает. Или потому что завидует и хочет всё испортить.

Семейные тайны. Есть такие скелеты в шкафу, которые не стоит никому раскрывать, особенно учитывая, что подруга не может понять динамику конкретно в вашей семье. К тому же дружба может закончиться, а вот информация для сплетен у неё останется.

Финансовые вопросы. Их нужно обсуждать только с теми, с кем у вас есть общие средства или бюджет.

Большие покупки стоит держать при себе и не слишком афишировать, чтобы случайно не расстроить подругу и не вызвать у неё зависть.

Планы на будущее. Чем чаще их повторять, тем меньше мотивации их исполнить. К тому же если что-то не получится, подруга может втихаря позлорадствовать.

Но стоит помнить, что все люди разные и иногда подруга становится буквально новым членом семьи, который поддержит и поможет и которого принимаешь со всеми недостатками. Но есть и обратные случаи. Иногда друг может быть весьма токсичным, но с близкого расстояния это сложно понять. Вот здесь можно ознакомиться с признаками, по которым можно вычислить токсика.