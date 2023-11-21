Не дачника дело. Юрист ответил, могут ли выписать штраф за нерасчищенную дорогу к домику

Во-первых, никто не вправе штрафовать или наказывать дачника за то, что он не убирает снег с дороги около своего участка регулярно. Что-то взять с него можно только через взносы, на которые и производить очистные работы, отметил юрист в разговоре с «Аргументами и фактами».

А вот с садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) спрос как раз есть. В его бюджете должна быть статья о необходимости регулярной чистки дорог в рамках всего СНТ, причём с указанием сметной стоимости.

Пункты 71 и 75 Правил противопожарного режима от января 2021 года обязывают СНТ содержать все проезды очищенными от снега. В случае чрезвычайной ситуации это позволит обеспечить свободный проезд специальной техники к любому дому. Если СНТ не соблюдает такое важное условие, штраф грозит как раз ему. Сумма — от 150 000 до 400 000 рублей.

Так что зимой у дачников меньше шансов нарваться на штраф, но нужно не забывать платить налоги. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов напомнил, за какие постройки придётся отдать деньги.