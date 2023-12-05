Не дарите любимым эти подарки на Новый год, если не хотите их обидеть. Список психолога

Запомните: любые вещи, которые помогают в быту, запрещены в качестве новогоднего подарка второй половинке. Не стоит класть под ёлку кастрюли, пылесосы, посудомоечную машину и т. п.

Все эти покупки можно сделать и в другое время, не приурочивая их к празднику. А вот на Новый год любимым лучше дарить то, что подчеркнёт вашу заботу о них, а не тот факт, что дома стоит чаще убираться, привёл совет психолога портал News.ru.

Праздники, кстати, радуют не всех. Если у вас нет того самого новогоднего настроения, вовсе не обязательно веселиться со всеми, но разобраться, почему так происходит, можно. Вот что говорит по этому поводу психолог.