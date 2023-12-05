Жизнь
05:00, 05 декабря 2023
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Не дарите любимым эти подарки на Новый год, если не хотите их обидеть. Список психолога

Людям, которые живут вместе и ведут совместный быт, особенно сложно выбирать подарок на Новый год для своей пассии. У многих из них возникает соблазн презентовать что-то практичное — то, что и за подарок сойдёт, и в хозяйстве пригодится. Психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова объяснила, почему это плохая идея и что нельзя дарить ни в коем случае.

Не дарите любимым эти подарки на Новый год, если не хотите их обидеть. Список психолога
© Freepik/gpointstudio

Запомните: любые вещи, которые помогают в быту, запрещены в качестве новогоднего подарка второй половинке. Не стоит класть под ёлку кастрюли, пылесосы, посудомоечную машину и т. п.

Все эти покупки можно сделать и в другое время, не приурочивая их к празднику. А вот на Новый год любимым лучше дарить то, что подчеркнёт вашу заботу о них, а не тот факт, что дома стоит чаще убираться, привёл совет психолога портал News.ru.

Праздники, кстати, радуют не всех. Если у вас нет того самого новогоднего настроения, вовсе не обязательно веселиться со всеми, но разобраться, почему так происходит, можно. Вот что говорит по этому поводу психолог.

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