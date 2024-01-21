Опубликовано 21 января 2024, 12:00
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«Не две, а три меня». Волочкова рассказала, каким должен быть идеальный мужчина
Балерина Анастасия Волочкова отметила своё 48-летие 20 января. День рождения она отметила в кругу друзей в одном из московских клубов. Перед вечеринкой женщина пообщалась с журналистами и рассказала, каким видит своего идеального мужчину. По словам экс-примы Большого театра, ей не достаточно просто любимого человека, ей нужен человек, с которым будет связана её жизнь.
По словам Волочковой, встретить нужного человека женщине, которая прошла огонь, воду и медные труды, тяжело. «Со мной рядом может быть такой мужчина, в котором по силе духа, по достоинству, по достатку, по влиянию должно быть не две, а три Волочковой», — отметила она.
Женщина добавила, что понимает, что это сложно, но такой мужчина точно есть, просто они пока не встретились.
Ранее в Сети появилось интимное видео Волочковой и Никиты Джигурды. Балерина сначала обвинила в сливе ролика Джигурду, но потом разобралась, кто мог её так подставить.