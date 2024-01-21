«Не две, а три меня». Волочкова рассказала, каким должен быть идеальный мужчина

По словам Волочковой, встретить нужного человека женщине, которая прошла огонь, воду и медные труды, тяжело. «Со мной рядом может быть такой мужчина, в котором по силе духа, по достоинству, по достатку, по влиянию должно быть не две, а три Волочковой», — отметила она.

Женщина добавила, что понимает, что это сложно, но такой мужчина точно есть, просто они пока не встретились.

Ранее в Сети появилось интимное видео Волочковой и Никиты Джигурды. Балерина сначала обвинила в сливе ролика Джигурду, но потом разобралась, кто мог её так подставить.