Не ешьте эти продукты во время магнитной бури. Список от врача

По словам Тяжельникова, людям, чувствительным к изменениям погоды и климата, лучше всего пересмотреть свой график на дни магнитной бури. С 22 по 26 ноября не стоит заниматься чем-то, что требует концентрации внимания, напряжения или физических нагрузок.

Лучше сбалансировано питаться и пить достаточное количество чистой воды. Меню должно включать побольше лёгких для усвоения блюд, овощей, зелени, фруктов. А вот от мучного и жареного лучше отказаться. Кофе тоже лучше заменить на травяные чаи и настои. Хорошо бы обойтись без стресса и алкоголя в эти дни. Кстати, от вождения, как и от всех дел, требующих концентрации внимания, лучше отказаться.

Если у вас частенько скачет давление, то в период магнитных бурь лучше отказаться (или есть поменьше) от соли — она удерживает жидкость. А вот гипотоникам лучше принимать природные средства для повышения тонуса и плотно завтракать.

По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, магнитная буря достигнет уровня G1. Это минимальный уровень по рейтингу интенсивности, но возмущение всё равно может сказаться на самочувствии людей и работе техники.