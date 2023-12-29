Не ешьте это мясо, если хотите забеременеть. Оно есть на каждом новогоднем столе

Этот продукт может плохо влиять на развитие эмбрионов и снижает шансы наступления беременности, рассказала «Газете.Ru» врач-репродуктолог Юлия Колода.

«Высокая гликемическая нагрузка, то есть употребление большого количества углеводов, может сопровождаться плохим ответом яичников на стимуляцию во время проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий», — объяснила врач.

Желающим забеременеть также нужно быть аккуратнее с соей. А вот зерновые, молочка и овощи шансы зачать повышают. Впрочем, как и низкоуглеводная диета, которая влияет не только на количество, но и на качество яйцеклеток.