Не ешьте это мясо, если хотите забеременеть. Оно есть на каждом новогоднем столе
Скоро Новый год, а это значит пора пышных застолий с семьёй, друзьями, а у кого-то и в гордом одиночестве. В русской традиции принято не скупиться на праздничные угощения и покупать всё самое лучшее: рыбу, сыры и, конечно, разнообразное мясо. Только вот если вы панируете зачатие в скором времени, налегать на красное мясо точно не стоит.
Этот продукт может плохо влиять на развитие эмбрионов и снижает шансы наступления беременности, рассказала «Газете.Ru» врач-репродуктолог Юлия Колода.
«Высокая гликемическая нагрузка, то есть употребление большого количества углеводов, может сопровождаться плохим ответом яичников на стимуляцию во время проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий», — объяснила врач.
Желающим забеременеть также нужно быть аккуратнее с соей. А вот зерновые, молочка и овощи шансы зачать повышают. Впрочем, как и низкоуглеводная диета, которая влияет не только на количество, но и на качество яйцеклеток.