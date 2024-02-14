Жизнь
Опубликовано 14 февраля 2024, 13:50
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«Не героем». Костомаров признался, кем чувствует себя на самом деле

Российский фигурист Роман Костомаров, чья жизнь разделилась на до и после комы, поделился мыслями с участниками дискуссии в «Сколково», которые обсуждали технологии реабилитации. По словам спортсмена, его многие считают героем, потому что он выжил и не опускает руки, но вот сам он таковым себя совсем не считает. Костомаров рассказал, ради кого на самом деле старается.
«Не героем». Костомаров признался, кем чувствует себя на самом деле
© t.me/kostomarovroman

Как объяснил фигурист, звание героя, пусть и неофициальное, приносит с собой огромную ответственность, а он нести её не хочет. Всё, что хочет сейчас Костомаров, — заниматься своим здоровьем и быть в кругу семьи.

«Я чувствую себя жертвой, а не героем. У меня есть ответственность перед миллионами людей? Не хочу я брать такую ответственность», — признался он. Олимпийский чемпион добавил, что сейчас он всё делает не для россиян, а для себя, как это и было в спорте. Все достижения нужны в первую очередь ему самому и его семье.

Если его пример вдохновляет кого-то, то это прекрасно. Но зацикливаться на ком-то не стоит.

«Мне приятно, если для людей я буду мотивацией, но каждый человек должен это делать для себя, если он хочет нормально жить, идти вперёд и не сдаваться, борясь с любыми трудностями», — объяснил Костомаров.

А трудности спортсмена совсем не пугают, сейчас он занимается флайбордингом — катается на доске, которая двигается из-за реактивной силы водного потока. На ней обычный человек с трудом удержится, а Костомарову удаётся на ней даже полетать.

Автор:Ника Белова
Редакция
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