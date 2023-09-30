Не говори на бедном. Россиянам рассказали, какие фразы ни за что не произнесёт богатый человек

Как объяснила Волкова «Мосленте», в лексиконе бедных людей частенько присутствуют фразы:

«нет денег»;

«нет времени»;

«нет возможности».

Кроме того, такие граждане, утверждает инвестор, любят вставать в позицию жертвы и оправдывать своё положение какими-либо внешними факторами: у них всегда кто-то виноват в их неудачах, будь то неподходящие условия или злой начальник.

Богатые же мыслят иначе. Они не ищут отмазки и думают не о том, что у них нет средств для достижения целей, а о том, как эти самые средства достать. Ключевой посыл, который они прокручивают в голове — «Как я могу?».

Также богатеи обычно вырабатывают у себя полезные привычки и тренируют навыки, стараются везде находить возможности для развития, а не ищут виноватых.

Ранее мы рассказывали, почему тотальная экономия не помогает разбогатеть.