Не говори на бедном. Россиянам рассказали, какие фразы ни за что не произнесёт богатый человек
Стать миллиардером хочет каждый. Но далеко не все знают, что у богатых есть особый «миллиардерский язык», на котором они разговаривают и думают. У бедных мышление устроено по-другому, считает сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова, и именно это мешает им добиваться успеха. В чём же различия в мышлении богатых и бедных людей?
Как объяснила Волкова «Мосленте», в лексиконе бедных людей частенько присутствуют фразы:
- «нет денег»;
- «нет времени»;
- «нет возможности».
Кроме того, такие граждане, утверждает инвестор, любят вставать в позицию жертвы и оправдывать своё положение какими-либо внешними факторами: у них всегда кто-то виноват в их неудачах, будь то неподходящие условия или злой начальник.
Богатые же мыслят иначе. Они не ищут отмазки и думают не о том, что у них нет средств для достижения целей, а о том, как эти самые средства достать. Ключевой посыл, который они прокручивают в голове — «Как я могу?».
Также богатеи обычно вырабатывают у себя полезные привычки и тренируют навыки, стараются везде находить возможности для развития, а не ищут виноватых.
Ранее мы рассказывали, почему тотальная экономия не помогает разбогатеть.