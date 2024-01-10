Не грипп и не ковид. Японскую принцессу поразила загадочная болезнь
Японская принцесса перестала нормально есть из-за странной болезни. Управление Императорского двора Японии сообщило о проблемах со здоровьем у принцессы Кико — жены младшего сына императора Акихито. В свои 57 лет женщина внезапно перестала есть обычную еду. Говорят, всё дело в болезни, но чем именно болеет принцесса — пока непонятно. Тесты показали, что ни гриппа, ни коронавируса у неё нет.
Принцесса Кико плохо себя чувствует с 2023 года, сообщила газета The Mainichi со ссылкой на управление Императорского двора Японии. Врачи до сих пор не понимают, что происходит с женщиной, но она уже перестала есть «нормальную еду».
Ранее Кико сдала тесты на грипп и COVID-19, и оба показали отрицательный результат. Медработники проводят другие обследования, чтобы выяснить, что происходит с невесткой императора.
Несмотря на проблемы со здоровьем, принцесса недавно присутствовала на праздновании Нового года и, казалось, была в хорошем настроении, отметили СМИ.
Ранее жители африканской Кении столкнулись с непонятным и пугающим явлением — у нескольких десятков девочек появились симптомы неизвестной болезни. Её вспышка произошла в округе Какамега, где пострадали минимум 95 школьниц. У больных парализовало руки и ноги.