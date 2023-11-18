«Не играю в жертву». Юмористка Медведева рассказала, что находится на грани срыва

По словам Медведевой, ей тяжело даются бессонные ночи, так как у дочки режутся зубы. Она плачет, не слезает с рук и почти ничего не ест. «Я не жалуюсь, не играю в жертву, не прошу о помощи — это просто факт», — поделилась женщина.

Она также рассказала, что недавно осознала, что в 40 лет (Медведевой 38 лет) растить маленького ребёнка намного сложнее, чем в 20 или 30. «Когда тебе 20, ты можешь не спать, — и ничего не будет, но в 40 отсутствие сна — практически смерть», — сказала юмористка. В то же Медведева также посоветовала девушкам не спешить с замужеством и материнством.

Ещё многодетная мама добавила, что популярное выражение, что с тремя детьми легче, чем с двумя — это миф. По её словам, становится только тяжелее и тяжелее. И это при том, что ей с детьми помогают няня и муж.

Впрочем, несмотря на тяжёлые времена родители всегда стараются дать своим детям всё самое лучшее. О том, как вырастить счастливого ребёнка, рассказали тут.