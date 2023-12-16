«Не хочу соревноваться с молодыми». Тимати признался, вернётся ли на сцену

Как признался Тимати, он не хочет концентрироваться на музыке и концертной деятельности, когда на свете есть ещё много различных занятий, которые он пока не попробовал.

В жизни можно много где реализоваться помимо музыки, а она — этап уже пройденный. К тому же рэпер не хочет конкурировать с молодым поколением. «Сейчас я не хочу соревноваться с молодыми артистами. Я не собираюсь держаться до конца, сопротивляться», — признался артист.

Однако и совсем завязывать с музыкой он не планирует. По словам Тимати, он хочет устроить большой концерт с хитами, которые знают все, чтобы и самому отдохнуть на сцене, и дать покайфовать зрителям. Но когда это случится — он не уточнил.

Жаль, нельзя позвонить ему и спросить лично, как тому же Гуфу, номер которого слил друг его бывшей жены Юлией Королёвой. В итоге в Сеть попал и номер Айзы, а что за скандал случился и почему всё так получилось — читайте в этом материале.