Не любите салатные листья? Врач рассказал, почему это большая ошибка

По словам диетолога Свраджита Саркара, салат в целом очень полезен для организма, просто потому что в нём: 1) много клетчатки, которая улучшает пищеварение и поддерживает микробиоту кишечника, а следовательно, укрепляет иммунитет, что особенно актуально в холодное время года; 2) мало калорий, и, из-за того что клетчатка долго переваривается, салатные листья помогают при похудении.

Особое внимание медик посоветовал уделить:

шпинату — из-за витаминов С и К, кальция, железа (отвечает за тонус иммунной системы), калия (усиливает работу мозга) и антиоксидантов (снижают риски опасных заболеваний);

листовой капусте (колларду) — из-за лютеина (поддерживает здоровье глаз);

руколе — из-за полифенолов (защищают клетки от старения);

кресс-салату — из-за витамина А (восстанавливает здоровье глаз).

Также полезными будут кудрявая капуста (кале), мангольд, римский салат, водяной кресс, бок-чой и вообще вся зелень, которую только можно найти у себя на огороде, на рынке или полке магазина.