«Не люблю русских мужчин». Анфиса Чехова раскрыла, почему встречается только с мигрантами
46-летняя телеведущая Анфиса Чехова в передаче «Злые языки» рассказала, каких мужчин считает идеалом и по каким критериям их обычно выбирает. Артистку мало интересуют какие-то конкретные черты внешности, ее больше волнует то, как человек себя подаёт. Идеальный мужчина для Чеховой — тот, с которым она будет счастлива, но есть нюансы.
Телеведущая рассказала, что мужчина, по её мнению, должен быть привлекательным и харизматичным. Даже если у него есть пузико, это не страшно, пока он выглядит элегантно. Именно поэтому Чехова всегда встречалась с мигрантами — они соответствовали всем её критериям.
«У меня все мужчины нерусские. Я не особо люблю русских мужчин, у меня с ними не складывается. Они прекрасные, замечательные, но не для меня», — заявила Чехова и добавила, что под мигрантами понимает россиян, которые уехали из страны и долгое время прожили за границей.
Помимо перечисленного, идеальный мужчина по версии Чеховой должен быть состоятельным. Сама телеведущая сейчас встречается с 55-летним мужчиной, но всего пару месяцев. Она не уверена, что это надолго и серьёзно, поэтому пока никакой конкретики не говорит и с сыном не знакомит.
Ранее модель Викторию Боню заподозрили в богатом покровителе — нужно же откуда-то брать деньги на все пластические операции. Что об этих слухах заявила блогерша — можно узнать здесь.