«Не люблю русских мужчин». Анфиса Чехова раскрыла, почему встречается только с мигрантами

Телеведущая рассказала, что мужчина, по её мнению, должен быть привлекательным и харизматичным. Даже если у него есть пузико, это не страшно, пока он выглядит элегантно. Именно поэтому Чехова всегда встречалась с мигрантами — они соответствовали всем её критериям.

«У меня все мужчины нерусские. Я не особо люблю русских мужчин, у меня с ними не складывается. Они прекрасные, замечательные, но не для меня», — заявила Чехова и добавила, что под мигрантами понимает россиян, которые уехали из страны и долгое время прожили за границей.

Помимо перечисленного, идеальный мужчина по версии Чеховой должен быть состоятельным. Сама телеведущая сейчас встречается с 55-летним мужчиной, но всего пару месяцев. Она не уверена, что это надолго и серьёзно, поэтому пока никакой конкретики не говорит и с сыном не знакомит.

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